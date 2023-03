Francia, Macron “Inevitabile la riforma delle pensioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? Pensate che non avrei potuto mettere la polvere sotto il tappeto? Quando sono entrato nella vita attiva c’erano 10 milioni di pensionati, oggi ce ne sono 17 milioni, nel 2030 saranno 20 milioni. Il sistema non è più equilibrato, più aspettiamo più si degraderà”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in un’intervista televisiva sulla riforma delle pensioni che sta provocando numerose proteste nel Paese.“Credo nella reindustrializzazione del Paese, non dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo investire su sanità e istruzione, non possiamo mettere questi soldi nelle pensioni, e fare più deficit vuol dire fare pagare le scelte ai nostri figli perchè non si ha coraggio”, ha proseguito Macron.

