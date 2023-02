Francesco alla corte di Renato. Che caos con la maggioranza di Forio

Chiariamolo subito, non è la “corte” del RE, è quella dei “miracoli”. Quella degli scappati dalla maggioranza, quella composta da chi è stata a guardare che Mario Savio e Michele Regine crescessero. E’ questa la corte che si è riunita presso lo studio di Renato Regine lunedì sera. C’è anche Caredda, il Barone e tutti gli altri personaggi che galleggiano con Francesco Del Deo. Un corteo, in omaggio a questi giorni, che ha provato a fare i conti con il disastro elezioni.

Il mancato terzo mandato, tanto cercato, ha frantumato i sogni di rielezione. I maggiorenti provano a fare i conti di quanto hanno investito nel periodo appena concluso e si trovano tutti con poco tra le mani. Molto poco.

L’incontro di lunedì, per mascherare la disfatta, è stato infarcito con una motivazione di qualità: scrivere prima un programma. Trovare dei punti che possano allargare gli orizzonti della maggioranza. E provare sia a mantenere uniti i consiglieri comunali che non hanno avuto un ruolo e una ragion d’essere sia provare a non regalare altri candidati pesanti alla coalizione di Stani Verde.

Dall’incontro sono venuti posizioni o, almeno, racconti contrastanti o, comunque, un po’ lontani tra di loro.

La prima, quella più estrema, in pratica vorrebbe che Davide Castagliuolo avrebbe ritirato la propria la candidatura e che il gruppo abbia nominato una commissione formata da tre saggi (Michele Regine, Gianni Matarese e Davide Castagliuolo)”.

Un’altra versione, meno drastica, parla di un nuovo incontro già fissato per venerdì prossimo che dovrebbe essere utile a stilare un programma condiviso. Una mappa di cosa fare e dove andare che, però, non riconosce il “capitano”. Si disegna la rotta ma non si sa chi, in realtà, dovrà guidare questo sciarmato equipaggio.

Una volta deciso il programma, appunto, venerdì, poi si dovrà decidere su chi dovrà essere il candidato sindaco. Nel frattempo, nonostante tutto, Davide Castagliuolo continua a rilasciare dichiarazioni e interviste in giro come se non ci fosse un domani.

Una terza opzione, forse quella più realistica, racconta di un Francesco Del Deo in evidente imbarazzo. Già il fatto di aver raggiunto lui lo studio di Renato Regine (il candidato imposto dal duo Matarese-Regine) è una sorta di “Canossa” per il papa che si trova in mezzo ai “casini”.

Francesco Del Deo, forte dei suoi “dieci piccoli indiani” ha provato a rivendicare il suo essere sindaco uscente e maggioranza uscente. Una sorta di prelazione nell’identificazione del candidato a sindaco. Una sorte di “ius primae noctis” che nessuno, però, gli vuole riconoscere.

I più maliziosi, tra l’altro, raccontano di una scenetta poco simpatica. Dopo tutta la storia del programma e delle idee per Forio (un po’ come il famoso tozzabancone) e della successiva identificazione del candidato sindaco, sembra che Davide Castagliuolo non l’abbia presa proprio bene. Qualcuno dice di aver ascoltato frasi del tipo “vedi se a 70 anni mi devo mettere a fare queste scenette…”

Più avanti andiamo, più le tensioni vecchie e nuove vengono fuori. Michele Regine tiene un conto aperto con il resto della maggioranza che, secondo il presidente del consiglio, ha costituito il più grande ostacolo alla sua candidatura. E così, mentre a uno a uno vorrebbe sfilare la corona di quanto lo hanno interpellato per mediare col sindaco, dall’altro fa il gioco del “piacere” con ragionamenti del tipo “una cosa sono le elezioni, una cosa è amministrare” o, anche, “ha ragione il sindaco a voler avere l’ultima parola sul candidato a sindaco”.

Quando gli abbiamo chiesto un aggiornamento, è stato democristiano: “Si, è stato un incontro utile per capire dove stiamo andando. La maggioranza resta compatta e unita, non viene scalfita dai colpi dei media (ride, ndr) e, soprattutto, siamo al lavoro per completare il programma”. Sulla crisi del candidato a sindaco, invece, ha riso e attaccato il telefono.