Forio, un drone per il monitoraggio del territorio

Ugo De Rosa | Un drone con relativo sistema di sorveglianza per un migliore controllo del territorio. E’ questa l’iniziativa varata dall’Amministrazione guidata da Stani Verde per rilevare in tempo reale situazioni di pericolo e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi a Forio.

La Giunta ha infatti approvato la delibera di indirizzi per l’affidamento a titolo sperimentale del servizio di monitoraggio e controllo del territorio comunale a mezzo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

In premessa si ricorda che «il territorio comunale è stato interessato da diversi eventi calamitosi, tra cui il sisma del 2017, gli eccezionali eventi meteorologici degli inverni scorsi e gli eventi franosi del novembre 2022 a cui si aggiungono i periodici incendi boschivi che durante la stagione estiva arrecano danni importanti al patrimonio silvo-colturale del territorio mettendo di sovente a rischio cose e persone».

A tal proposito, con Decreto Dirigenziale dello scorso 12 giugno la Direzione Generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dell’intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2023.

Un controllo più efficace rappresenta anche un deterrente. E dunque «è intenzione dell’Amministrazione avviare a titolo sperimentale un monitoraggio del territorio mediante SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), sia per rilevare in “tempo reale” eventuali situazioni di pericolo suscettibili di attenzione nonché per scoraggiare, attraverso il costante controllo del territorio comunale, eventuali azioni dolose che comporterebbero il verificarsi delle suddette situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e per i valori ambientale del territorio».

Dunque si è deciso di «dare indirizzo ai competenti uffici comunali di attivare le procedure per l’affidamento – a operatore/pilota SAPR, munito delle necessarie strumentazioni e delle certificazioni richieste dalla Normativa vigente – per rilevare, con operazioni “non critiche” e “critiche”, le situazioni di pericolo suscettibili di attenzione nonché il generale monitoraggio del territorio comunale».

Una iniziativa da concretizzare rapidamente. E dunque è stato dato mandato al responsabile del Settore I «di procedere, in tempi brevi attesa la stagione estiva in corso, all’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione del soggetto affidatario». Il budget massimo messo a disposizione ammonta a 4.500 euro.