Dopo aver sbagliato le operazioni di affidamento dell’appalto alla ditta, il comune di Forio, questa mattina (con una settimana di ritardo sulla road map) si è presentato in forza sua Via Giovanni Mazzella per procedere alla demolizione dei quello che fu il Ristorante Scogli degli Innamorati. Una storia che viene da lontano e che questa mattina vive la sua pagina “pubblica” con una codazzo di forze dell’ordine e tecnici comunali.