Forio, arriva il supporto all’Utc… anzi tre! L’arch. Regine corregge la determina e moltiplica gli incarichi

Il Comune di Forio ha affidato un incarico di supporto all’Utc, anzi… tre. Il responsabile del Servizio Edilizia Privata, Espropri, Catasto arch. Nicola Regine, nella stessa data in cui ha adottato la prima determina, la n. 557 dell’11 aprile, ha poi proceduto alla “errata corrige” con la n. 559. Una correzione quasi “simultanea”, che resta agli atti dell’Ente.

Gli incarichi affidati riguardano la “Richiesta di supporto di collaborazione all’ Ufficio tecnico – Servizi Edilizia Privata e Tutela Paesaggistica per la predisposizione di provvedimenti Autorizzativi e Determinazione Contributo oneri concessori e/o sanzionatori afferenti il Settore VII”.

E in premessa Regine evidenzia che «Il personale del Settore VII – Servizio Edilizia Privata, risulta sottodimensionato rispetto al carico di lavoro da sostenere, considerando anche la perdita di ulteriori due unità lavorative avvenuta negli ultimi mesi».

Prendendo atto di un… dato di fatto, ovvero «che presso gli Uffici giacciono molte pratiche in attesa di conclusione dell’iter di rilascio dei titoli autorizzativi».

Di qui la necessità «di assumere temporaneamente personale atto alla redazione di atti, per la definizione degli iter urbanistico–edilizi, garantendo oltre che il migliore funzionamento dell’Ufficio, anche un maggior introito economico per le casse comunali derivante dalla riscossione degli Oneri».

Nella prima determina veniva quindi riportato di aver trasmesso l’11 aprile nota al geom. Giovan Giuseppe Aiello, con la quale si richiedeva la disponibilità a svolgere il servizio per un importo di 4.500 euro oltre Iva e Cassa. Ricevuto riscontro positivo, procedeva all’affidamento.

Sta di fatto che non si sa se per errore nel redazione dell’atto o per un ripensamento, dalla determina di correzione risulta che l’arch. Regine sempre l’11 aprile ha inoltrato analoga richiesta, per il medesimo importo, anche all’avv. Stefania Caredda e al geom. Giovanni Impagliazzo. Che ugualmente si sono dichiarati disponibili.

Regine dunque affida il servizio ai tre professionisti, per una spesa complessiva di 13.500 euro oltre Iva e Cassa. E con la determina n. 559 annulla e sostituisce la precedente n. 557.

“Follie” degli uffici comunali. Ad ogni modo ora l’Utc di Forio potrà contare su tre supporti per far fronte alla gran mole di lavoro e definire finalmente le pratiche edilizie dei cittadini che sono rimasti in paziente attesa…