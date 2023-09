Figli e guai | #4WD

È veramente deplorevole come le zone di Ischia interessate dalla massa di ragazzi in uscita dai vari plessi scolastici, si trasformino sistematicamente in luoghi senza regole a beneficio dei genitori e delle loro auto in cerca di parcheggio. E se è vero, come da sempre sostengo, che ogni amministrazione comunale rappresenti lo specchio fedele del popolo che l’ha eletta e viceversa, questa situazione evidenzia senza alcun dubbio il disinteresse e l’incapacità delle autorità locali nell’affrontare un problema piccolo ma annoso come questo e fornire servizi adeguati di trasporto alternativo e parcheggio per le scuole presenti in queste aree, che dalle nostre parti sono perlopiù centralissime. I genitori, spinti dalla mancanza di alternative, si sentono in diritto di occupare spazi pubblici e privati a discapito della comunità, della viabilità e della sicurezza dei bambini stessi, senza che chi è preposto ad occuparsene sia in grado di adottare misure volte a garantire che queste zone non restino terra di nessuno e che la situazione non leda gli interessi di tutti.

Io per primo, purtroppo, mi rendo conto di essere spesso penalizzato allorquando ci sono genitori che quasi ogni giorno parcheggiano impunemente le loro autovetture dinanzi al varco carraio di casa mia o, talvolta più educatamente, subito prima e dopo (sì, due autovetture al prezzo di una), rendendo comunque impossibile sia l’entrata sia l’uscita dal varco lungo Via Nuova Cartaromana resa impietosamente a senso unico con una fila interminabile di auto in sosta a fine lezioni. E poiché questa evidentemente non è bastevole al fabbisogno, ecco la “valvola di sfogo” anche davanti alle porte di casa altrui e, cosa ancor più grave, lasciando chiusa e incustodita la propria auto. Cos’e pazze!

Sin dalla prima del nostro giornale di oggi viene richiamato il problema delle scuole superiori di casa nostra, che per la carenza di aule mai adeguatamente affrontata oggi rappresentano per milletrecento studenti un problema ben più grave di un varco carraio ostruito durante l’uscita delle scuole. Ma mai aforisma fu più adeguato: “Figlie piccerille, guaie piccerille. Figlie gruosse, guaie gruosse.” E poiché gli incapaci che ci guidano lo sono in entrambi i casi, come non ritenerli ormai assolutamente imperdonabili?