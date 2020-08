Fango procidano. Luigi Muro e Dino Ambrosino iniziano a darsele…

Gaetano Di Meglio | Sembra che Dino Ambrosino non abbia preso bene le misure al suo avversario. Luigi Muro, infatti, lo ha messo all’angolo già un paio di volte e, con un post facebook, ieri, dopo averlo smascherato sui finanziamenti pubblici, lo attacca su un altro argomento: “Intolleranza ed integralismo al potere”.

Il sindaco in carica, forse perché frequenta troppo personaggi come D’Amore e De Luca pensa può usare gli stessi atteggiamenti e, invece, di far rimuovere quello che reputa abusivo, lancia strali social!

Ma Muro non ci sta e accatta: «Con un post incredibilmente violento per la sua sostanza antidemocratica il Sindaco mi accusa di aver esposto degli striscioni in alcune proprietà private in violazione di una norma degli anni ’50 che disciplina tale materia. Afferma che “fino ad oggi aveva tollerato”, ma che dopo le mie osservazioni sui suoi comunicati elettorali nelle vesti di Sindaco in carica ( questi sì in VIOLAZIONE DI LEGGE) ha deciso di intimarmi la rimozione. Una vera e propria ritorsione che, se da un lato dimostra il suo nervosismo, dall’altro smaschera una natura intollerante al confronto. Orbene, la norma che lui invoca non è applicabile agli striscioni posti in proprietà private, consuetudini normali in qualsiasi campagna elettorale: questa è una disputa secondaria (proprio perché la loro esposizione non è illegale) rispetto alle questioni più importanti che attengono ad un comportamento antidemocratico e censorio. Questo tanto più in quanto l’attuale amministrazione NON HA ancora indicato, né materialmente installato gli spazi pubblici per i manifesti. Il Sindaco ancora una volta preferisce provare a mettere alla gogna mediatica i suoi avversari( che per lui sono nemici) invece di esercitare il proprio ruolo. Se ritiene violata la norma adotti un provvedimento che noi sottoporremo al vaglio di chi ne decide la conformità o meno alla legge. Che tristezza vedere il Comune in mano a persone cosi livorose e vendicative che credono di essere proprietari anche del diritto alla informazione democratica, che preferiscono un Fake ad uno striscione che non toglie nulla agli spazi pubblici né lascia sporcizia sui muri. Sono illegali allora anche le bandiere italiane o arcobalene esposte dai balconi,oppure le strisce apposte al di fuori del bar di un suo candidato che inneggiava alla liberazione di Procida? Un innegabile gaffe democratica per un soggetto che sta utilizzando gli ultimi giorni della sua permanenza al Comune spendendo in lungo e largo utilizzando risorse pubbliche per la sua campagna elettorale. Mancano 20 giorni alla chiusura della campagna elettorale e la lista che lo appoggia non ha nemmeno una sede elettorale…..che tristezza, povera Procida.»

Saranno, forse, le frequentazioni con i sindaci ischitani che stanno sviando Dino? Possibile. Ecco, infatti, cosa aveva scritto: « Stiamo notando sul territorio dell’isola un proliferare di manifesti e striscioni che vengono appesi fuori ai balconi e ai muri delle abitazioni private. Queste affissioni sono illegali.

La legge prevede che il materiale di propaganda elettorale venga ordinatamente affisso negli spazi pubblici stabiliti. Questa iniziativa illegittima non ci aveva particolarmente impressionato finora. Non crediamo che saranno gli striscioni a decretare la vittoria alle comunali. Tuttavia il candidato dello schieramento a noi avverso ha richiamato l’attenzione sul divieto di propaganda attraverso la comunicazione istituzionale. La pagina Facebook e il sito Internet del Comune chiaramente non devono promuovere nessun gruppo in particolare. Quindi, visto che è stato così sensibile sull’argomento, lo invitiamo a rimuovere gli striscioni con le sue insegne affissi negli spazi privati e visibili al pubblico. Diversamente sarà l’ennesima dimostrazione che le regole valgono “per tutti” ma non per lui».

Ma se sono abusive, caro sindaco, perché non mandi i vigili e li fai togliere?