Enzo: silenzio assordante, situazione preoccupante (per lui)? | #4WD

Domani un velocissimo settembre lascerà il posto al suo successore, sebbene il meteo dalle nostre parti ancora ci consenta ancora di andare in spiaggia, fare il bagno e, per chi ama “lucertolare”, stendersi e farsi baciare dai caldi raggi di un sole molto simile a quello estivo.

Bando ai preamboli, però! Quel che mi preme farVi notare è che l’assoluto torpore in cui versava l’amministrazione comunale di Enzo Ferrandino già prima della normale parentesi agostana in cui ognuno, com’è giusto che sia, si dedica al lavoro intenso o a tirare il fiato prima di riprenderlo dopo le ferie, è sfociato oggi in un silenzio ancor più assordante.

Sì, assordante. Perché se il clima interno a quel gruppo fosse effettivamente di assoluta serenità, allora si potrebbe tranquillamente parlare di “normalità”. Un po’ come accadeva ai tempi di Giosi, l’altro disastroso Ferrandino che per dieci anni ha guidato il nostro Comune. Lui sì che era in grado, nonostante tutto, di tenere a bada senza se e senza ma un gruppo di “personaggetti” che gli era devoto al punto da rendersi conto di non poter andare da nessuna parte senza di lui. Ma l’effetto-Valium di Giosi di certo non è assimilabile alla situazione di Enzo Ferrandino.

Il clima di omertà underground instauratosi oggi più che mai tra i “titolari” di Via Iasolino è la testimonianza fedele di quanto fuoco continui a covare sotto la cenere e, proprio come nell’area flegrea, quanto alto sia il rischio di un’improvvisa eruzione. Al pari del fenomeno bradisismico che innalza i livelli di Pozzuoli di diversi centimetri ogni anno, anche la tensione in casa Ferrandino cresce di giorno in giorno. Sono ormai tanti quelli stanchi di sopportare la loro ghettizzazione in seno alla maggioranza o il ridimensionamento della loro piccola ma comunque ambita fetta di potere a palazzo, in funzione del disegno politico del momento adottato dal loro primo cittadino. E proprio giovedì sera ho casualmente incontrato un suo ex fedelissimo, pronto a giurarmi che di qui a poco, a suo personalissimo giudizio, Enzo sarà costretto a traslocare definitivamente dal Comune a… casa sua, terminando anzitempo il secondo mandato e vedendosi costretto a valutare da semplice cittadino, almeno fino a maggio 2024, il suo futuro politico tutt’altro che roseo.

Sarà vero? Io lo spero vivamente. Proprio come tanti di Voi.