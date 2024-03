Eccellenza. Sala stampa. Correale: “Il Forio ha pagato tanto in questo campionato”

Carmine Correale, allenatore del Castel Volturno, ha fatto il punto sulla prestazione della sua squadra dopo il successo del Calise: “Prima di arrivare sull’isola ho detto ai ragazzi che se non avessimo fatto una partita importante, non avremmo portato a casa neanche un punto. Il Forio veniva da una vittoria notevole contro l’Albanova ed era in crescita, oltre ad avere una squadra e un allenatore di qualità. Senza fare una prestazione importante, esci sconfitto.

Nel primo tempo c’è stato equilibrio, anzi abbiamo rischiato su una leggerezza difensiva, poi abbiamo avuto anche noi qualche occasione per passare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo messo qualcosa in più, soprattutto sui duelli e sulle seconde palle. Nel secondo tempo c’è stata più forza e convinzione, con il gol del vantaggio abbiamo reso la gara più semplice. Tutto è andato come ci aspettavamo. Il primo obiettivo è stata la salvezza, che volevamo prima del tempo. Il campionato è stato un po’ “falsato” e il Forio ha pagato tanto in questa stagione anomala.

Abbiamo avuto un periodo in cui questo tipo di calcio non siamo riusciti a farlo, siamo ripartiti e la mentalità è quella di lavorare tanto sul pressing alto, è una caratteristica che abbiamo. Stiamo uscendo fuori, ma ci fermeremo per i turni di riposo come gli altri. Abbiamo solo cinque partite e faremo il massimo possibile. L’obiettivo è relativo perché sappiamo anche che il discorso playoff, se non fanno nessuna riforma, che ritengo non giusta nei confronti degli altri, è difficilmente raggiungibile.

Ci teniamo questo grande campionato fatto e speriamo in un finale importante. C’è stato questo periodo difficile, ma in alcune partite forse meritavamo qualcosa in più. Vogliamo mantenere la continuità e finire il campionato con questa intensità per fare più punti possibili. Al Castel Volturno non sono mai mancate le prestazioni, il calcio è così. Se uno parte con un allenatore e crede nel progetto, deve dare tempo. Il lavoro paga sempre, come ha fatto con noi”.

Foto Franco Trani