Eccellenza. Ivan De Michele: «Al Calise vittoria meritata. Il Forio ha una grande squadra»

Soddisfatto per la prestazione e risultato che ritiene giusto, considerata la prova fornita della sua squadra. Ivan De Michele, allenatore della Puteolana, ha commentato così al termine della trasferta isolana: “Eravamo costretti a vincere in virtù del risultato del Forio contro il Rione Terra, con un pareggio avremmo rischiato di non superare il turno. Non sono d’accordo sull’analisi perché credo che la Puteolana abbia disputato un primo tempo eccezionale, abbiamo subito il gol sul primo tiro in porta dopo uno svarione sugli sviluppi di una punizione da lontano. Poi credo che il nostro portiere non sia mai stati impensierito. Noi abbiamo avuto sei o sette occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo siamo partiti alla grande, tranne negli ultimi dieci minuti dove abbiamo sofferto un po’.

Credo che la prestazione sia stata ottima, nell’arco dei novanta minuti abbiamo fatto bene, dobbiamo rivedere qualcosa in merito al forcing finale del Forio, potevano pareggiare in due occasioni. Abbiamo sempre tenuto il possesso e creato tanto, potevamo chiuderla prima. Il risultato è giusto. Tomasin e Guatieri? Non c’è stato studio, ma rispetto. Parliamo di due ottimi calciatori. Abbiamo analizzato anche la prova di mercoledì scorso contro il Rione Terra, la prestazione è stata maiuscola. Ho preparato la partita in modo tale che la squadra attaccasse in pressione alta, togliendo la possibilità a un giocatore forte nell’uno contro uno di stare distante dalla porta. Rispetto alla partita contro il Rione Terra, abbiamo giocato con tre giocatori diversi. Ho una rosa importante, la società mi ha messo a disposizione una squadra importante.

Anche il Forio ha una grande squadra, è stata sfortunata perché quest’anno si è alzato notevolmente il livello in Eccellenza. In vent’anni non ricordo un girone così, almeno ai nastri di partenza sarà un campionato difficile ma al tempo stesso bello. Pronostico? Direi primi (ride, ndr). L’obiettivo è pensare con umiltà, voglio una squadra operaia. Il Girone A, tranne per qualche squadra che ad oggi non reputo competitiva, sarà duro. Il Forio ha preso giocatori importanti, il Capri ha una grande squadra. Ci sono sette/otto società che, per blasone e rosa, sono troppo importanti. Quest’anno, se non si sfascia il girone, una squadra che investe molto rischierà di non fare i playoff”.