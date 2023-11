Eccellenza. Ischia-Sassari 2-1. L’Ischia combatte fino alla fine e vince al Mazzella. Vittoria importante!

Con una magistrale punizione di Maiorano e un calcio di rigore di Baldassi, l’Ischia Calcio piega il Sassari Latte Dolce e fa un altro importante passo avanti in classifica. Gara vibrante, ricca di occasioni da gol. Primo tentativo ischitano al 3′: Baldassi dalla sinistra si accentra ma il suo destro radente è leggermente largo.

Al 17′ Ischia in vantaggio. Baldassi viene messo giù al limite dell’area e l’arbitro concede un calcio piazzato in posizione destrorsa: sul pallone Maiorano che pennella una traiettoria fantastica che si insacca all’incrocio dei pali. La reazione sarda si traduce in un paio di mischie in area su azione d’angolo. Al 26′ Baldassi ci riprova dalla distanza ma Congiunti è attento e blocca. Al 29′ pareggio del Sassari Latte Dolce con Nurra che, in seguito ad un suggerimento dalla sinistra, con un gran destro da oltre venti metri di indovina l’angolo lontano. Al 35′ Sassari vicinissimo al raddoppio: colpo di testa in area di Muscas, pallone che picchia sotto la traversa, rimbalza sulla linea di porta ed esce. 2′ dopo ripartenza gialloblù ma Baldassi preferisce la conclusione all’assist e Congiunti para. Al 42′ cross di Florio, Talamo anticipa di testa il portiere: nasce una carambola risolta in corner da un difensore. Allo scadere doppia chance per l’Ischia.

Altro calcio piazzato pericoloso di Maiorano, stavolta da posizione defilata: il Sassari si salva con una deviazione (palla che accarezza l’esterno della rete); poco dopo Baldassi serve un ottimo pallone in area a Talamo, l’attaccante però spreca con un destro troppo largo.

Nella ripresa Ischia in avanti. Corre il 9′ quando Talamo dalla destra carica il diagonale che però viene respinto da Congiunti: la palla arriva a Giacomarro ma è ancora bravo l’estremo difensore ospite. Damiano (12′) sostituisce l’infortunato Arcamone. Al 16′ staffilata di Patalano parata a fatica in due tempi dal portiere. Al 19′ Cabeccia su calcio di punizione dai venticinque metri colpisce la parte alta della traversa. Maiorano (24′) da fuori area col mancino manda la sfera a lambire il palo. Altro tentativo ischitano con Patalano (36′) che dal limite sfiora il montante.

Al 39′ veloce ripartenza ischitana, Pastore per Baldassi che serve in area l’accorrente Florio, ostacolato fallosamente da Patacchiola: il signor Giallorenzo assegna il rigore che Baldassi angola bene, riportando l’Ischia in vantaggio. Al 47′ Pinto potrebbe chiuderla: va via in area ma alza troppo la mira da ottima posizione. Nei 6′ di recupero accade poco. I gialloblù infliggono al Sassari il secondo stop di fila.

IL TABELLINO: ISCHIA CALCIO-SASSARI LATTE DOLCE 2-1

ISCHIA CALCIO: Gemito, Florio, Ballirano, Maiorano, Montuori, Pastore, Talamo (18′ st Pinto), Arcamone (12′ st Damiano), Giacomarro, Baldassi (42′ st Chiariello), Patalano (37′ st Di Meglio). (In panchina Vivace, Quirino, Cibelli, Bisogno, Buono L.). All. Buonocore.

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE: Congiunti, Pireddu, Aru, Cabeccia, Russu, Piga, Ablaye (47′ st Marras), Olivera (38′ st Marcangeli), Imoh (20′ st Scognamillo), Nurra (27′ st Patacchiola), Muscas (31′ st Salaris). (In panchina Carboni, Canu, Saba, Grassi). All. Giorico.

ARBITRO: Giallorenzo (Sulmona). Assistenti: Siracusano (Sulmona) e Lombardi (Chieti).

MARCATORI: nel p.t. 17′ Maiorano (I), 29′ Nurra (S); nel s.t. 40′ Baldassi (I) su rigore.

NOTE: angoli 3-4. Ammoniti Piga (S), Olivera (S), Montuori (S), Damiano (I). Durata: pt 48, st 51′. Spettatori 1500 circa.