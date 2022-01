Eccellenza. Ischia, arrivano i diavoli rossi

Quale Ischia a quattro giorni di distanza dalla cocente delusione? Saranno riusciti i gialloblù, in così pochi giorni, a ricompattarsi nel chiuso di Fondobosso? Lo sapremo oggi pomeriggio quando sbarcherà la capolista Puteolana, nel più classico derby dell’area flegrea. Un match che affonda le radici nel dopoguerra, che a livello dilettantistico è un vero e proprio must. Non si contano gli aneddoti sull’una e sull’altra sponda, con calciatori gialloblù passati a difendere i colori granata e viceversa. Così come sono memorabili le scazzottate e la “caccia” all’ischitano fin sulla banchina del porto. Altri tempi, altro calcio, dove la passione era smisurata, dove la squadra di calcio era l’orgoglio del paese e rappresentava una componente sociale che col passare degli anni è regredita.

Oggi al “Mazzella” ci sarà una folta rappresentanza del tifo puteolano. Era da un bel pezzo che non accadeva. Semplicemente perché in un lasso di tempo che si sviluppa su circa cinque lustri, l’Ischia ha disputato categorie professionistiche o semi professionistiche. Adesso è Pozzuoli che gonfia il petto e fa la voce grossa. Dopo le boutade e i tentativi di far risvegliare la piazza da parte di imprenditori (e pseudo tali) alla ricerca solo di visibilità, ad Arco Felice ha piantato le proprie tende la famiglia Di Costanzo. Fiutata la possibilità di fare calcio in una piazza storica, ha trasferito armi e bagagli dalla vicinissima Pianura per ridare slancio ad una società che sta ricevendo un minimo supporto dall’imprenditoria e soprattutto la vicinanza degli appassionati. Per molti, ancora scottati dalle recenti vicissitudini, ci vorrà tempo prima di convincerli a ritornare al “Conte”, ma in caso di salto di categoria, di sicuro il vecchio impianto flegreo avrà un colpo d’occhio ben diverso da quello attuale.

Mentre l’Ischia ha riposato in campionato domenica scorsa ma ha inanellato due turni infrasettimanali di coppa, con parametri piuttosto precisi sulla condizione dei vari singoli e sulle reali capacità del gruppo a livello organico, la Puteolana è praticamente ferma da quaranta giorni. Tanti allenamenti, tante partitelle in famiglia, tanto entusiasmo ma è la partita vera che dà dei riferimenti e questo è probabilmente l’unico handicap che può lamentare il tecnico Marra.

Rosa ampia, scelte maggiori soprattutto dopo aver sottratto alla concorrenza nerostellata Grieco e Catinali, ovvero esperienza e qualità. L’allenatore, alla guida del Pianura, finora non è stato fortunato a Fondobosso e spera di sfatare il tabù. Adesso guida una squadra che ha maggiore prestigio, le aspettative crescono giornata dopo giornata. Lo si è visto all’andata quando, pur acciuffando per i capelli una vittoria insperata su calcio di rigore (contestatissimo dall’Ischia), al “Conte” si festeggiò quasi come se fosse arrivata una liberazione. Trofa e compagni quest’oggi si dovranno ricordare di quella partita, lo avrebbero dovuto fare indipendentemente dalla delusione di mercoledì scorso. Una trasferta che insegnò tanto (almeno lo si spera), soprattutto ai giocatori meno esperti. Non bastarono sessanta minuti splendidi per tornare a casa con un risultato positivo.

Per centrare il colpo grosso, oggi ci vorrà un’Ischia innanzitutto “cazzuta”, pronta a ribattere colpo su colpo, a non regalare spazi a Guarracino (Grezio non ci sarà) così come a centrocampo, a sfruttare quelli che eventualmente verranno concessi. Perché Marra pratica un calcio diametralmente opposto a qualche santone che sistema il bus davanti alla porta e poi fa il fenomeno a fine partita. Iervolino potrebbe cambiare qualcosa, negli uomini quanto a livello tattico. Sogliuzzo ancora “pivot” oppure sarà riportato in una mediana che ha bisogno di maggiore qualità? Cibelli ritornerà in mediana? Trani sarà preferito a Filosa che all’andata fu tra i migliori ma in quanto a realizzazioni e continuità di prestazioni proprio non ci siamo rispetto al minutaggio finora concesso dal tecnico?

Domande che troveranno risposta oggi, quando si giocheranno altre due partite molto interessanti, per la zona play-off e di media classifica: Savoia-Napoli United e Maddalonese-Albanova. Secondo rinvio consecutivo per la Frattese che, dopo aver saltato la gara con la Puteolana, ha chiesto il rinvio del match sul campo del S.Antonio Abate.

ARBITRO – Ischia-Puteolana (ore 14.30) sarà diretta dal signor Gabriele Cortale della sezione di Locri (ass. Vitiello di Torre Annunziata e Orazio di Frattamaggiore).

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Mazzella.

Difensori: Chiariello, Buono, Di Costanzo, Muscariello, Florio, Pistola.

Centrocampisti:Sogliuzzo, Trofa, Cibelli, Arcamone G.G., Conte, Montanino, Di Sapia, Iacono, Pesce, Arcamone M.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, D’Antonio, Trani.