Eccellenza, il punto. Montecalcio in grande spolvero, Forio stai attento. Acerrana-Afragolese, scontro in vettaEccellenza, il punto.

Terza vittoria in campionato nel cassetto, per il Real Forio è tempo di pensare soltanto alla prossima partita in programma. Dopo aver trovato la continuità al Calise, con tanto di riscatto per il ko di Acerra, il gruppo di Angelo Iervolino sta preparando in maniera certosina un altro impegno lontano dall’isola. Domenica mattina, infatti, i biancoverdi torneranno sulla terraferma per affrontare l’ostacolo Montecalcio allo stadio Vezzuto-Marasco. Tra le quattro squadre della terra flegrea, la compagine di Gennaro Illiano è quella con la classifica migliore. Da considerare come una vera rivelazione di queste prime settimane, la truppa biancazzurra viaggia con una marcia spaventosa e con una media da big della competizione (2,2 ndr). Undici punti in cinque partite disputate, tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte, con un rendimento di 7 gol fatti e 2 subiti. Archiviato il tris a Bacoli, Serrano e compagni stanno lavorando sotto l’occhio vigile dello staff per farsi trovare pronti alla sfida con il Forio. Il team del presidente Ciro Capuano non ha intenzione di mollare e vuole restare in scia delle corazzate.

Discorso analogo per Filosa e soci, decisi a dimostrare le proprie qualità contro una delle formazioni più in forma delle ultime giornate.

Intanto, in vetta alla classifica c’è stato l’aggancio dell’Afragolese all’Acerrana. Il Toro di Giovanni Sannazzaro non è riuscito ad imporsi allo stadio Conte di Pozzuoli (0-0, ndr), sprecando un calcio di rigore con Elefante nel finale e cestinando la possibilità di conquistare la posta in palio. I rossoblù di Franco Fabiano, approfittando del mezzo passo falso dei granata, hanno regolato la Real Aversa con una manita. E domenica all’Arcoleo ci sarà lo scontro diretto. Per i Normanni continua il pessimo avvio di stagione. Ultimo in graduatoria con un filotto di cinque sconfitte consecutive, il club della Casa Reale ha inserito Di Liddo nel ruolo di direttore generale e direttore sportivo.

Terminata anche la collaborazione con il tecnico Cristian Ferrara, la società è al lavoro per riorganizzare lo staff in vista del prosieguo. Riflettori proprio sui casertani che dovranno fronteggiare il Casoria, ancora alle prese con le difficoltà societarie. Dopo il match fantasma con l’Afragolese, costata la penalizzazione e una multa, la squadra viola è tornata in campo parzialmente contro il Pomigliano per evitare la seconda rinuncia. Appena due minuti di gioco al San Mauro per i padroni di casa, schierati in sette sul rettangolo verde: un infortunio di un calciatore ha fatto terminare anzitempo l’incontro per il mancato raggiungimento del numero di tesserati.

Un nuovo derby flegreo va in scena nel prossimo turno, tra il Quarto Afrograd – reduce dalla sconfitta del Calise – e la Puteolana, obbligata a far punti per non perdere terreno dalle avversarie. Il Pompei di Diego Armando Maradona Jr, dopo aver rallentato in casa, punta a riscattarsi contro il Pomigliano, la Mariglianese invece deve dimenticare lo scivolone del quinto turno e ritrovare il bottino pieno contro un Rione Terra in difficoltà. L’Albanova, protagonista di tre reti al San Costanzo, accoglie l’Ercolanese, proveniente da uno 0-0 con il Nola. I bianconeri ospitano il Savoia, in netta risalita. Il Givova Capri Anacapri, come il Real Forio, torna sulla terraferma per far visita al Castel Volturno.