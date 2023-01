Eccellenza. Forio, ora “mata” il toro.

Francesco Fiorillo | Una prestazione notevole sul campo di una delle favorite alla vittoria del campionato. Il Real Forio è uscito sconfitto dalla trasferta dello Stadio Bellucci contro il Pompei, ma è un ko che conferma all’ambiente la giusta direzione intrapresa. Le due vittorie di fila con Savoia e Montecalcio negli scontri diretti ad inizio girone di ritorno sono state rallentate soltanto dal risultato ottenuto nella tana dei rossoblù. Punteggio penalizzante in termini di punti ottenuti, ma la prova del collettivo riflette il lavoro dell’intero ambiente biancoverde. “Tutta la differenza in campo però non si è vista, sono tornato con la convinzione che siamo frenati solo dalla classifica che ci fa giocare un attimo col freno a mano tirato”, queste le parole rilasciate da Luigi Amato che continua: “Non ho visto un Pompei che ci ha surclassati, anzi a tratti il Forio sembrava la prima in classifica”.

Dopo un avvio di stagione complicato, anche a causa della decisione non puntuale sul ripescaggio, il team isolano ha cambiato volto con l’avvento di mister Iervolino in panchina e, complice il mercato di dicembre, ha puntellato i reparti rimasti scoperti. Acquisti importanti che hanno alzato il tasso tecnico dell’organico, ad oggi in piena zona playout e a distanza di cinque lunghezze dalla salvezza diretta. Il calendario, soprattutto nelle battute conclusive, non riserverà partite semplici alla truppa foriana, chiamata a lottare per non complicare ulteriormente la situazione e per riscattare quanto accaduto la scorsa stagione.

Il fortino del Calise, inoltre, dovrà permettere a Iacono e soci di poter costruire il percorso verso la permanenza nella categoria. La prossima gara in agenda per i biancoverdi sarà tra le mura amiche contro l’Acerrana: prima del nuovo anno davanti al proprio pubblico, si giocherà domenica 15 gennaio alle ore 11.00. Il Toro di Vincenzo Di Buono è stato impegnato in Coppa Italia, il pareggio per 0-0 col Savoia allo Stadio Papa di Cardito ha consegnato la finalissima – in programma il 1 febbraio contro il San Marzano – alla brigata granata.