 Dolore a Forio.Anziano ritrovato morto in casa

E’ un maggio carico di tristezza e di dolore. Ancora un inatteso decesso a funesta la serenità del paese. A Forio, un uomo, molto noto, è stato ritrovato morto presso la sua abitazione. La tragica scoperta nella centralissima via Costantino ad opera delle Forze dell’ordine allertate da un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’uomo che era solo in casa, non aveva risposto alle ripetute ed insistenti chiamate. Poi la tragica scoperta. Vane le richieste di aiuto e l’intervento dei soccorritori del 118 allertate dalle autorità intervenute. L’uomo era ormai deceduto da tempo ed ai sanitari non è restato che constatarne il decesso.È accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto gli uomini del 112 ed i Vigili Urbani. L’uomo appena 24 ore fa aveva celebrato i funerali di una sorella. Neppure il tempo di elaborare il lutto che l’ineluttabilità degli eventi ha preso il sopravvento. Sgomento e dolore.