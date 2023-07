Danni da SMA, Giosi fa sul serio: lavori in danno e avvio dell’indagine per i fatti del Pio Monte

Gaetano Di Meglio | Stop immediato ai lavori nel Pio Monte della Misericordia: lo ha deciso il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino che ha firmato una ordinanza ad hoc.

“E’ sotto gli occhi di tutti che le ditte al lavoro per conto della SMA Campania, ente attuatore di numerosi interventi per la ricostruzione post frana, stiano operando non in sicurezza, con molta approssimazione, con mezzi probabilmente non idonei ma soprattutto con gravi rischi per l’incolumità dei cittadini e dei loro stessi lavoratori. Ho inviato un esposto all’Ispettorato del Lavoro mettendo nero su bianco la mia preoccupazione e le mie perplessità ed ho poi ordinato lo stop al trasporto nel Pio Monte della Misericordia dei materiali della frana fino a quando non sarà accertata l’idoneità dei mezzi utilizzati, anche in termini di dimensioni e portata.

Non si scherza con la sicurezza, non si possono affidare lavori pubblici così delicati ed importanti per il futuro di Casamicciola a ditte non adeguate; la SMA Campania dovrà assumersi le proprie responsabilità effettuando tutti i controlli del caso e riferirci tutto dettagliatamente anche in ordine alle responsabilità degli ultimi due incidenti, per i quali abbiamo rischiato che ci scappasse il morto” ha affermato il sindaco Ferrandino che stamattina ha anche firmato una ulteriore ordinanza con cui ha intimato alla SMA Campania di provvedere ad horas a riparare la ringhiera abbattuta dal rimorchio finito sugli scogli l’altro giorno e ripristinare lo stato dei luoghi, eliminando ogni pericolo per l’incolumità di chi percorre quel tratto di strada del lungomare casamicciolese

Il sindaco, nella sua ordinanza, tra l’altro, mette in fila anche i pericoli: “in particolare le più rovinose si sono verificate nel mese di gennaio, con l’apertura di una voragine sulla strada di accesso al complesso, e nel mese di luglio, e precisamente il giorno 27 (quando il cassone di un autoarticolato, staccatosi dalla motrice, ha attraversato la carreggiata trafficata all’uscita del complesso finendo sugli scogli della spiaggia antistante) ed il giorno 28 (quando un mezzo pesante in manovra verso le aree di deposito ha letteralmente mandato in frantumi un pilastro posto all’entrata del complesso, sulla via pubblica.

E, inoltre, ha ordinato alla SMA Campania di relazionare sugli incidenti accaduti il 27 e 28 luglio, evidenziando, qualora fossero accertate, le responsabilità delle ditte interessate, anche in relazione all’idoneità dei mezzi e del personale coinvolto. La SMA Campania srl è inoltre incaricata – scrive ancora Ferrandino – di fornire all’Ufficio Tecnico Comunale un elenco dettagliato contenente: i nominativi di tutte le ditte operanti, dei Legali Rappresentanti e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza RLS; dei mezzi d’opera (in proprietà e/o noleggio) utilizzati da ciascuna ditta, con le relative certificazioni di idoneità di ciascuno di essi; il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dal soggetto attuatore.

Inoltre, la SMA Campania è incaricata di trasmettere all’Ufficio Tecnico Comunale copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), obbligatorio data la presenza di più ditte nell’ambito dello stesso cantiere, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), dei piani operativi (POS) predisposti da ciascuna ditta.

E, nel frattempo, per i danni alla ringhiera, Giosi non aspetta.

Con altra ordinanza, il sindaco ha ordinato al Legale Rappresentante della soc. SMA Campania di provvedere ad horas, dopo la notifica della presente Ordinanza, all’esecuzione di tutte le opere necessarie atte a rimuovere il pericolo interessante la pubblica incolumità, con il rifacimento della ringhiera, prospiciente la struttura denominata “Pio Monte della Misericordia”, nonché il ripristino dello stato dei luoghi per quanto riguarda la sede stradale ed il marciapiede danneggiati. In caso di inottemperanza del presente atto, questo Comune procederà in danno, preannunciando che il giorno 02/08/2023, ore 9:00 il Responsabile dell’Area III Tecnica sarà sui luoghi con una ditta appositamente incaricata per iniziare i lavori di ripristino di tutto quanto risulta danneggiato a seguito dell’incidente del 27/07/2023. Una volta completato l’intervento, ne sarà notificato l’esito a Codesta società, con i relativi costi, e verrà richiesto l’effettuazione del pagamento entro 30 giorni, pena l’avvio della procedura per il recupero delle somme con ruolo o ingiunzione fiscale. L’attivazione della procedura in danno non esclude l’applicazione delle norme previste dall’art. 650 del Codice Penale per “inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’Autorità.