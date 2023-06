Da consumarsi preferibilmente… fino a novembre | #4WD

Il ricorso presentato dal candidato Abramo Ciro De Siano contro le ultime elezioni a Casamicciola Terme non puó e non deve essere considerato come il classico gesto di vendetta dello sconfitto o la frustrazione dell’amante tradito (in questo caso, dal popolo).

Abramo, che conosco bene, è persona di valore e cultura. Ho il piacere di confrontarmi spesso con lui a prescindere dai momenti elettorali. Mi ha spiegato (e lo tengo per me, com’è giusto che sia) qual’ è l’oggetto del ricorso e posso assicurarVi che si tratta di un argomento tutt’altro che peregrino; ma soprattutto, con la serenità e la schiettezza di sempre, mi ha dimostrato che nessun secondo fine si cela dietro questa sua iniziativa, se non la logica di un cittadino/candidato leso nei suoi diritti e che, con motivazioni forti e credibili, chiede giustizia pur non avendo alcuna intenzione di ricandidarsi in futuro avvantaggiandosi dell’eventuale esito positivo di tale ricorso.

Sono perfettamente consapevole che l’elezione di Giosi Ferrandino al Comune di Casamicciola Terme rappresenti una iattura e un salto all’indietro per una comunità già troppo provata dal 2017 ad oggi; e so altrettanto bene che l’attuale minoranza non rappresenta certo un baluardo di rigorosa e coriacea opposizione, pur sperando di essere smentito. Tuttavia, anche la fissazione della camera di consiglio a novembre prossimo è tutt’altro che un dato negativo: non solo la gente avrà modo di “assaporare” gli effetti del Ferrandino-bis e compagni, tornato dopo ben dodici anni in modo alquanto variegato rispetto al passato, ma in caso di scioglimento dell’amministrazione metterà il Paese nelle condizioni di ritrovare un commissario prefettizio per sei mesi, prima di tornare alle urne in concomitanza con le Europee.

Tuttavia, se la “degustazione” da consumarsi preferibilmente fino a novembre dell’attuale sindaco e del suo drappello di peones dovesse andar male, i casamicciolesi sarebbero chiamati a una dimostrazione di grande maturità, nel saper distinguere la presenza o meno, alla successiva competizione elettorale, di una opzione valida e credibile per la futura amministrazione. E se sapranno farsi trovare pronti, al di là di ogni giustificatamente pessimistica previsione, lo sa solo Dio.