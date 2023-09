Da che parte sta Giosi? | #4WD

Il 25 agosto scorso, su “Il Riformista”, è stato pubblicato un articolo a firma di Giosi Ferrandino dal titolo “Ischia tra mito e leggenda”, devo dire dai contenuti e dal format anche abbastanza gradevoli. Infatti, per quanto trovo del tutto improbabile che l’articolo sia stato scritto effettivamente dall’europarlamentare e sindaco di Casamicciola Terme, essendo egli in tutt’altre faccende affaccendato e per me notoriamente poco avvezzo a tale attività, tutto sommato sembra essere riuscito a destreggiarsi con una certa abilità in un racconto che il fruitore superficiale apprezza, essendo comunque un buon biglietto da visita per l’Isola intera nonostante sia la testata specifica che le “cartacee” in genere vivano ormai da tempo un periodo nerissimo quanto a numero di lettori in calo verticale.

Naturalmente, da addetto ai lavori sono costretto a guardare i vari aspetti di questa iniziativa editoriale. E non mi sfugge neppure per un attimo che “Il Riformista” è la testata il cui direttore è l’on. Matteo Renzi, leader di Italia Viva e capo politico proprio di Giosi Ferrandino. Lo stesso Matteo Renzi che in passato, ad ogni occasione utile, ha attaccato ad ogni pie’ sospinto Ischia, i presunti “condoni edilizi mascherati” che l’avrebbero riguardata e il suo ruolo di regno incontrastato dei costruttori abusivi.

E non va considerato affatto casuale che appena due giorni prima del bell’articolo a firma di Giosi, la stessa testata diretta da Renzi abbia scritto un altro articolo su Ischia ma dai toni completamente diversi, in cui l’estensore -tale Erasmo De Angelis- esordisce con “Ischia ricostruisce: i cittadini e sindaci “sfollati”, ora giù tutte le case abusive”, continuando poi con un vero e proprio massacro mediatico (fortunatamente dallo scarsissimo feedback) intervallato da poche citazioni positive e con le lodi (quelle sì, più che condivisibili) all’operato del Commissario Straordinario Legnini nell’ambito del suo lodevole, coraggioso e proficuo attivismo nel ruolo ricoperto.

Solo due giorni fa, Matteo Renzi ha annunciato la sua candidatura all’Europarlamento nella circoscrizione in cui è compresa Milano con “Il Centro”, un’altra delle sue trovate politiche per dimostrare di esistere ad ogni costo. Giosi, naturalmente, ritenterà a pieno titolo la sua avventura verso Bruxelles al suo fianco.

Ergo, da che parte sta Giosi? A Voi le deduzioni.