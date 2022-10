Concorso di Barano, la seconda prova è per una dozzina di candidati

I dati del concorso parlano di 218 candidati che si sono ridotti a 83 presenti alle prove. Dopo i due test, solo 60 idonei sono passati alla seconda prova mentre 23 erano i non idonei. La seconda prova ha ridotto a 12 gli idonei e ha registrato altri 48 non idonei non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21.

Attendono la convocazione della prossima prova Galano Giuseppe 25; Pascale Alessandro, Pugliese Grazia 24; Galano Alessandro 23; Petito Alessia, Manna Nicola, Mirabella Emilio 22; Mattera Giorgio, Buono Giovanni, Mazzella Emanuele, Scozio Mario, Del Piano Francesco 21.