Concorso a premi “In the green future” nell’ambito di “Procida oltre Procida”

Tra le finalità del progetto “Procida oltre Procida” – di cui Arpa Campania è partner – vi è quella di creare sinergie e relazioni con Università ed altri organismi per sviluppare best practices che richiamino i fondamenti dell’Agenda Onu 2030 in considerazione delle professionalità e competenze in materia e per la realizzazione di nuovi concept sostenibili ad elevato impatto sociale.

A tale scopo è stato indetto il concorso a premi “In the green future”, al fine di promuovere l’innovazione, il trasferimento tecnologico ed energetico e la sostenibilità ambientale, premiando start-up, spin-off e Pmi che hanno sviluppato progetti con un Technology Readiness Level (TRL) pari o superiore a 5.

Possono partecipare Start-up, Spin-off e PMI con i seguenti requisiti: – aver raggiunto il TRL 5 con il loro progetto innovativo; – essere costituite da almeno tre membri; – aver sede legale in Italia o in UE; – aver avviato l’attività entro i tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando. Il Premio rientra tra le iniziative che coinvolgono gli attori del partenariato Procida oltre Procida, partecipato da INVITALIA, Università degli Studi della Campanaia Luigi Vanvitelli tramite il suo Dipartimento di Ingegneria, A.R.P.A.C. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania. , Comune di Procida e Lega Navale Italiana.

Il premio consiste nell’utilizzo dei laboratori del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con il supporto tecnico professionale dei tecnici e dei ricercatori del Dipartimento per portare a conclusione il progetto ad elevato contenuto tecnologico anche per l’eventuale fruizione di strumenti e servizi gestiti da INVITALIA a sostegno delle iniziative partecipanti.

Le Start-up, Spin-Off e PMI partecipanti avranno la possibilità di: – partecipare a eventi di networking con altre realtà imprenditoriali – intraprendere un experience tour presso incubatori/acceleratori collegati alla rete di partner; – accedere a programmi di accelerazione e open innovation; – presentare iniziative ad alto contenuto tecnologico; – prospettare iniziative da realizzare con il coinvolgimento degli altri partner e della rete di relazioni. con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, attraverso il suo CTS, curerà la valutazione dei progetti.

La Commissione di valutazione dei progetti sarà costituita da rappresentanti di INVITALIA, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, altri partner di Procida oltre Procida afferenti alle tematiche del Premio, stakeholder, rappresentanti delle organizzazioni economiche e dell’imprenditoria, Istituzioni. Le candidature dovranno essere sottomesse tramite il sito https://www.inthegreenfuture.eu/ dal 16 ottobre 2023 al 1° dicembre 2023.