Concerto di Mario Biondi, la guida al traffico

In occasione del concerto di Mario Biondi, la Polizia Municipale di Ischia adotterà provvedimenti per facilitare la circolazione del traffico nelle aree limitrofe a Piazza degli Eroi. Per l’occasione sono state previste dalle ore 19:00 due navette gratuite che collegheranno l’ex parcheggio Guerra sul exSS270 e i parcheggi di via Fondobosso (parcheggio stadio, parcheggio Istituto Alberghiero Telese e terreno privato di fronte “Fantasilandia”) con Piazza degli Eroi; inoltre, grazie alla collaborazione di EAV la navetta Zizì sarà attiva fino a mezzanotte.

DALLE ORE 19:00 PIAZZA DEGLI EROI SARA’ CHIUSA E PERTANTO SI CONSIGLIANO I SEGUENTI PERCORSI:

Per chi proviene da Ischia Ponte è possibile raggiungere Ischia Porto attraversando via Pontano e Corso Vittoria Colonna passando per il varco 8 della ZTL (Discoteca Valentino) svoltando verso zona Lido dove sarà invertito il senso di marcia. Provenendo sempre da Ischia Ponte è possibile spostarsi in direzione Barano percorrendo le zone Cartaromana, San Michele e Sant’Antuono oppure attraversando via Leonardo Mazzella e località Fondobosso.

Per chi proviene dal porto in direzione Piazza degli Eroi si potrà arrivare fino all’incrocio con via Casciaro percorribile per raggiungere via Dello Stadio (a doppio senso solo per i residenti della zona); sarà chiusa al traffico via Variopinto. Tutto invariato in via Delle Terme, via Morgioni, via Delle Ginestre e via dell’Amicizia. Sarà, inoltre, possibile circolare anche su via Roma nel rispetto di orari e prescrizioni della ZTL (chiusa fino alle ore 20:00).

Per chi proviene da località Pilastri ed exSS270 (sopraelevata) e vuole raggiungere Ischia Ponte è previsto il transito per le località Sant’Antuono, San Michele e Cartaromana. Per favorire la sosta delle auto, sarà istituito senso unico su via Foschini e via Leonardo Mazzella (tratto tra Via Foschini e Fondo Bosso) raggiungibili esclusivamente da via Michele Mazzella.

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DA ASPORTO IN BOTTIGLIE, CONTENITORI E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE NEL COMUNE DI ISCHIA PER LE GIORNATE DEL 28 E 29 DICEMBRE C.A. IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI MARIO BIONDI IN PIAZZA DEGLI EROI

Al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per l’incolumità

delle persone e di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, di limitare per le sole giornate del 28 e 29 dicembre c.a, esclusivamente dalle ore 17.00 del giorno 28 dicembre c.a alle ore 2.00 del giorno 29 dicembre c.a, la vendita per asporto in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e lattine in Piazza degli Eroi, inclusi gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub – discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio

alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande presenti nei tratti di strada tra via F. Sogliuzzo e Piazza degli Eroi, tra l’incrocio di via Gemito e Piazza degli Eroi, tra via Edgardo Cortese e Piazza degli Eroi