Come scegliere i migliori cosmetici per la propria pelle

Prendersi cura della propria pelle è un gesto d’amore verso se stesse, tuttavia può non essere facile come sembra. Ciò si deve soprattutto alla scelta dei prodotti ai quali viene affidata la cute: è necessario ponderare con attenzione questo passaggio, dal momento che non esistono dei cosmetici adatti universalmente a tutte, ma occorre valutare per ciascun caso quali siano i migliori in base al proprio tipo di pelle.

Questo fattore è determinante, dal momento che i prodotti per la cura del viso vengono appositamente progettati proprio per rispondere alle esigenze di particolari tipologie di acquirenti, e quindi arricchiti con principi attivi specifici.

Di seguito vedremo meglio come puoi orientarti nella scelta dei migliori prodotti, anche in base ad altri fattori che devono essere comunque considerati per un acquisto di qualità.

A ciascuna pelle i suoi prodotti

Come abbiamo accennato, prima di comprare dei prodotti per la cura del viso, è necessario conoscere il proprio tipo di pelle per comprendere esattamente di cosa abbia bisogno.

In linea generale, possiamo dire che i prodotti migliori che devi cercare siano da scegliere tra creme, sieri, scrub, maschere e peeling. Una tendenza che sta riscontrando molto successo è quella della skincare routine coreana, che consente di depurare a fondo la pelle per renderla luminosa e liscia come la seta, oltre che compatta e dell’aspetto molto giovane. Se vuoi sapere quali sono i migliori marchi di cosmesi coreana puoi trovarli qui e puoi scoprire quali sono i più adatti per la tua pelle.

Iniziamo allora a operare delle distinzioni tra i diversi tipi di cute. La prima categoria è quella della pelle grassa, i cui principali problemi sono legati all’eccessiva produzione di sebo, che le conferisce un aspetto poco gradevole. Se pensi di avere questo tipo di pelle, dovresti acquistare dei prodotti di natura minerale, che riescono ad asciugarla, prevenendo la formazione del sebo e assorbendo quello che viene secreto in esubero. Presta attenzione però: questi composti chiudono i pori, perciò struccarsi diventa un passaggio fondamentale, che deve essere compiuto con attenzione.

Se invece hai una pelle secca, devi agire in modo contrario, cercando di idratare più possibile, con l’aiuto make-up serale o di fondotinta, rossetti e lucidalabbra. Questo perché la perdita eccessiva di liquidi può anche comportare la rottura di capillari e screpolature.

Infine, se la tua pelle è di tipo misto, la soluzione migliore è cercare di testare direttamente alcuni prodotti per capire se prevale la grassezza o la secchezza, e vedere cosa funziona meglio. In pratica, si tratta di trovare il compromesso ideale, e di seguito ti forniremo anche delle linee guida che puoi considerare per scegliere i prodotti migliori che puoi provare per il tuo viso.

Alcuni consigli da attuare in fase di acquisto

Una volta che avrai capito quale tipo di pelle corrisponde al tuo, potrai iniziare a selezionare dei prodotti adatti a prendertene cura nella maniera ottimale. Trovare i cosmetici più adatti, che sortiscono un effetto migliore, può non essere facile, ma talvolta il compromesso, al contrario, si trova rapidamente, oppure si scopre di avere una pelle che si adatta bene alla maggior parte degli articoli che si trovano in commercio, purché siano pensati per le sue caratteristiche. È il caso, ad esempio, della pelle mista, che generalmente non pone particolari problemi ed è più semplice da trattare.

Ma qualsiasi sia la tipologia di cute del tuo viso, riconoscerai i prodotti giusti quando vedrai che sono in grado di mantenere vivo il tuo colorito naturale, senza spegnerlo o opacizzarlo, perché questo significa che la tua epidermide viene correttamente nutrita. Questo è essenziale anche per combattere le borse sotto gli occhi, dal momento che il nutrimento quotidiano della pelle elimina le cellule morte e fa spazio alle nuove, ottimizzando il normale ciclo di rinnovo che deve avere luogo per garantire un aspetto sempre giovane anche con il trascorrere degli anni.

A livello pratico, un ulteriore consiglio che ti diamo è quello di rivolgerti al dermatologo, in caso tu sia indecisa sulla tipologia di cosmetici da cercare. Un esperto saprà fornirti un quadro completo della tua pelle e ti informerà sui principi attivi dei quali ha bisogno e che dovranno entrare a far parte della tua beauty routine.

Una volta che avrai chiarito questo punto, presta attenzione alle etichette e alla composizione dei prodotti, argomento che approfondiremo di seguito.

Leggere l’INCI: il segreto per non sbagliare

Che tu stia cercando ciò di cui hai bisogno in farmacia o in un negozio di cosmetica, su ciascun prodotto troverai l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ovvero un’etichetta che riporta l’elenco degli ingredienti che sono stati impiegati per sintetizzare il composto, che sono indicanti in ordine decrescente per concentrazione. Pertanto, devi prestare molta attenzione alle prime righe, assicurandoti che in queste siano riportati degli ingredienti di qualità: è il segnale che hai tra le mani un cosmetico ottimo. La lettura dell’INCI può essere talvolta un po’ complessa, dal momento che gli ingredienti sintetici sono scritti in inglese, mentre quelli naturali recano la denominazione in latino. Queste sono infatti le regole che segue la nomenclatura ufficiale, e sono valide a livello internazionale.

Quindi, per sintetizzare, possiamo stabilire alcune semplici regole che ti risulteranno davvero utili. Oltre a dirigere l’attenzione sull’ordine in cui compaiono gli ingredienti e a focalizzarti soprattutto sui primi, ricorda che questi sono quelli con maggiore concentrazione, pertanto assicurati che non ti arrechino problemi. Allo stesso modo, verifica la presenza di eventuali allergeni (specialmente se stai acquistando del profumo e hai la pelle particolarmente sensibile), oltre a quella di ingredienti che non dovrebbero essere contemplati, come i petrolati.

I migliori prodotti per la cura della pelle, sono quelli che seguono la filosofia del SENZA. Infine, presta attenzione alla nomenclatura, assicurandoti che sia quella ufficiale, dal momento che non mancano le trovate pubblicitarie che tenteranno di farti acquistare un prodotto composto da ingredienti che sono stati ampiamente trattati: li riconosci perché sono riportati in inglese, mentre un ingrediente impiegato puro, come abbiamo visto, è riportato con il nome scientifico.

Scegliere prodotti naturali

Un altro importante consiglio è quello di puntare si cosmetici naturali, che puntano sui principi attivi che naturalmente sono contenuti all’interno di ingredienti che vengono attentamente selezionati. La scelta di questi prodotti comporta diversi vantaggi. Prima di tutto, potrai constatare che la loro efficacia sarà, con ogni probabilità, maggiore rispetto a quella di creme e sieri che sono stati ottenuti da un eccessivo trattamento chimico delle materie prime.

Questo perché gli eccipienti naturali sono molto più facili da assorbire per la cute, che in tal modo riesce ad assimilarli con più facilità e in misura maggiore. D’altro canto, silicone, petrolati e glicerina formano, al contrario, un sottilissimo film idrolipidico che funge da barriera, che rende complesso l’assorbimento delle sostanze impedendo loro di agire in profondità. Inoltre, come sappiamo, sono nocivi per la salute. Di conseguenza, anche se il prezzo dei prodotti di origina naturale è sicuramente più alto, non farti ingolosire dai cosmetici low-cost, e cercane uno di qualità.

Inoltre, devi sapere che anche l’ambito del BIO è piuttosto controverso, dal momento che, purtroppo, esistono prodotti commercializzati sedicenti tali, ma che in realtà non lo sono. Per ottenere questo riconoscimento, è necessaria una certificazione, che provi, tra le altre cose, che i cosmetici in questione non siano stati testati sugli animali e che abbiano un packaging idoneo ad essere facilmente riciclato.

Questo ci rimanda al punto precedente: controlla sempre l’INCI, anche perché alcune marche di cosmesi producono articoli che vengono venduti come naturali quando, in realtà, la percentuale di ingredienti non trattati contenuta al loro interno non supera neanche l’1%.

Nello specifico, per essere definito naturale e biologico, un prodotto deve rispettare una severa normativa che prevede, innanzitutto, che il quantitativo di ingredienti di origine biologica utilizzati non sia inferiore al 95%. Le raccolte, inoltre, devono essere state effettuate necessariamente durante il periodo balsamico delle piante, che coincide con il lasso di tempo, durante il corso dell’anno, in cui il vegetale presenta la più alta concentrazione di principi attivi che si possono rivelare funzionali a scopo cosmetico.

Ovviamente, la crescita deve avvenire in aree protette in cui non si faccia uso di pesticidi. Infine, per quanto concerne l’imballaggio, questo deve essere ecologico, realizzato con materiali biodegradabili, che possano entrare facilmente nella catena del riciclo.

Infine, tieni presente anche un’altra caratteristica, che puoi facilmente constatare di persona: il profumo. Molti prodotti ottenuti da sostanze sintetiche giocano parecchio su questo aspetto per attirare potenziali acquirenti, ma proprio questo fatto consente di individuarli facilmente. I principi attivi naturali, infatti, spesso non hanno un profumo che li rende immediatamente riconoscibili e che ti lascerà estasiata, al contrario, spesso sono quelli meno caratterizzati da questo punto di vista. Quindi diffida dagli odori molto marcati: meglio acquistare un composto naturale e di migliore qualità, che garantisca risultati più consistenti.

Gli ingredienti da evitare

Infine, un ultimo consiglio che riguarda gli ingredienti ai quali dovresti fare attenzione. Abbiamo detto che, in linea generale, vale il principio di preferire gli ingredienti naturali piuttosto che quelli ottenuti sinteticamente.

Ma tutti i prodotti cosmetici sono sintesi anche se hanno ingredienti naturali, sono estratti chimicamente e quindi sono formule chimiche: qui si sta dando un’informazione scorretta smentita da cosmetologi e biotecnologi.

Ma, entrando più nel particolare, occorre considerare anche che esistono delle sostanze che possono comportare delle conseguenze indesiderate. Ad esempio, alcune possono interferire con il naturale equilibrio ormonale.

Alcuni composti, invece, possono facilmente scatenare reazioni allergiche e provocare a una pelle particolarmente sensibile delle reazioni indesiderate, come il Butylphenyl methylpropional o il Methylisotiazolinone come anche gli oli essenziali. In più, non scordarti di valutare attentamente ogni singolo ingrediente riportato sull’INCI, se hai qualche allergia nota. Anche una piccola quantità, infatti, se entra a contatto con la pelle, può causare delle reazioni sgradevoli. Segui questi consigli per prenderti cura della tua pelle, e vedrai che riuscirai a ottenere i migliori risultati.