Come rendere vantaggioso un e-commerce su un’isola

Sono sempre di più le persone che decidono di investire nel commercio online, infatti nonostante non sia un periodo florido per il nostro Paese, gli acquisti dal web continuano ad aumentare. E non solo per i colossi come Amazon, E-Bay, Alibaba, ecc, ma anche per le realtà locali e per le PMI.

Certo, i costi da affrontare non sono pochi, ma se il prodotto rende, è possibile guadagnare alla grande. Ovviamente, quando si parla di costi del settore online si fa riferimento in primis a quelli legati alle spedizioni. Da sempre, vero e proprio incubo per chi vende online.

Ma non è difficile trovare un ottimo corriere espresso via web che offra una spedizione rapida e dei prezzi modici. Vedrete che con qualche piccolo consiglio avrete degli enormi vantaggi sia sul piano della tempestività che del risparmio.

Controllare le indicazioni per l’imballaggio

Una società di spedizione pacchi seria sicuramente fa la differenza, ma se non volete far aspettare giorni ai clienti, molto dipende anche da voi (all’imballaggio provvede il mittente).

Anche perché spedire da un’isola comporta maggiori difficoltà, spesso anche non prevedibili, come ad esempio il mal tempo che potrebbe bloccare navi/aerei e di conseguenza il rispettivo trasporto di merci.

Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di leggere sempre attentamente tutte le indicazioni dello spedizioniere, in modo da non avere spiacevoli sorprese. Prestate bene attenzione anche se avete avuto esperienze con altri corrieri, perché spesso le indicazioni variano.

Prima di tutto, se vendete prodotti fragili occorre stare ancora più attenti all’imballaggio: quindi per evitare eventuali danneggiamenti potete proteggere gli oggetti usando pluriball e polistirolo.

Ricordatevi che la scatola esterna deve essere intatta e non presentare assolutamente alcun tipo di foro o strappo, perché in caso contrario il corriere potrebbe non prendere proprio in carico la consegna. Se utilizzate invece scatole riciclate, assicuratevi che non ci siano attaccate sopra vecchie etichette, codici a barre o riportati indirizzi.

Come scegliere la spedizione adatta?

Molto importante per velocizzare la spedizione dalle isole sulla terra ferma è anche la tipologia di soluzione offerta dal corriere. Vale sempre la pena leggere molto dettagliatamente tutte le proposte, scegliere quella giusta vi farà risparmiare anche un bel po’ di denaro.

Se avete un sito e-commerce nuovo, ma che ancora deve decollare e quindi le spedizioni sono limitate, potreste optare per quella standard (molto economica, ma con tempi di consegna abbastanza lunghi). Parliamo della classica offerta dalla maggior parte dei corrieri.

Viceversa, per ottimizzare i tempi di consegna al massimo, potreste scegliere il sevizio espresso, che in 24/48 ore prevede la consegna del pacco. Ovviamente, come è facile intuire, i costi della spedizione lievitano particolarmente. Il sorriso del cliente ha un prezzo, ma anche la velocità di consegna…

Se invece il vostro e-commerce sta andando alla grande e quindi la quantità di pacchi da spedire è tantissima, la spedizione per il trasporto merci è la più indicata. Stesso discorso se gli oggetti da spedire presentano una voluminosità grande.