Come in un testa-coda. Oggi Ischia e Forio in campo (prima del derby)

È un campionato in cui non ci sono squadre piccole, ma con buoni organici”, così mister Billone Monti prima della sfida del suo Real Forio contro il Saviano. Una dichiarazione, una breve frase, che riflette la realtà del Girone A di Eccellenza. Non esistono formazioni materasso, quelle condannate a destino certo già ai nastri di partenza del campionato. Ne è consapevole l’altra compagine isolana, l’Ischia di Enrico Buonocore che ha raccolto due sconfitte in nove partite. A fermare l’imperiosa marcia di capitan Trofa e soci proprie le cosiddette piccole del torneo: prima il Massa Lubrense di Aiello al Cerulli, poi l’Atletico Calcio di De Michele al Papa.

Due passi falsi che hanno visto i gialloblù subire ben quattro reti e non segnarne nessuna. Da menzionare altresì la vittoria casalinga non semplice col Givova Capri Anacapri: le mani di Gemito sono risultate decisive per non riaprire la contesa. Più agevole, invece, il successo esterno sul Saviano alla seconda giornata.

Finora il calendario dell’Ischia ha alternato confronti con le dirette concorrenti al vertice e incontri con avversarie chiamate al raggiungimento del traguardo salvezza. Un aspetto è salito alla ribalta: la difficoltà del gruppo di Buonocore nello scardinare le difese chiuse a riccio. Simonetti e compagni, infatti, hanno trovato maggiore difficoltà contro gli undici che pensano a non scoprirsi e attaccare in contropiede.

Più semplice, d’altra parte, è parso affrontare squadre che prediligono una maggiore gestione del possesso e del controllo della sfera. In questi casi, gli ischitani hanno dimostrato di essere abili e capaci nell’inserirsi e nel colpire nei momenti clou. E oggi, con il Casoria Calcio avremo la prova di questa sintomatologia. O meglio, di questa caratteristica.

Tornando al discorso di Monti, anche il Real Forio – attualmente con nove lunghezze in classifica e distante ben dieci punti dai cugini in vetta – ha mostrato buoni spunti nelle gare con le avversarie accreditate alle zone nobili. Nonostante la disparità tecnica, i biancoverdi hanno messo seriamente in apprensione il Savoia al debutto (Bianchi vittoriosi con la doppietta di Scarpa), il Napoli United (0-2 maturato incredibilmente nel recupero della sfida) e lo Sporting Club Ercolanese (successo all’inglese concretizzato con due rigori). E oggi, contro l’Albanova, siamo certo che i Turchi non si arrenderanno (vero?).

Episodi, e non demeriti, che hanno condannato il Forio più volte: tuttavia, la piccola è riuscita a tenere testa alla grande di turno.

Analizzando le pretendenti al trono con l’Ischia, si può notare come non siano mancate le difficoltà durante il percorso. I granata di Ambrosino sono usciti con le ossa rotte dal match interno con l’Atletico e hanno vinto di misura a Capri, il Napoli United ha iniziato malissimo col 4-2 rimediato sul campo del Massa Lubrense e l’urrà di misura a Cardito contro la truppa di De Michele. Il Pompei, invece, ha perso con l’Atletico e si è imposto col minimo sforzo contro il Sant’Antonio Abate. Mister Monti, difatti, ha pienamente ragione: “Tutte le squadre sono in condizione di competere con chiunque”.

Oggi alle 15, al Mazzella c’è il Casoria (16 punti), solo 3 lunghezze dall’Ischia di Buonocore. All’ Angelo Scalzone di Casal di Principe, invece, il Real Forio contro l’Albanova (a porte chiuse)