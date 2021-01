Chi assume a capodanno, assume tutto l’anno… Castagna e Pascale confermano Formisano e Calise

Ida Trofa | Il 2021 inizia con le assunzioni annunciate sia a Casamicciola Terme sia a Lacco Ameno. Giacomo paga l’ennesima cambiale elettorale e dà fiato alle trombe delle assunzioni di favore, ovviamente al grido, ipocrita, di “libertà, libertà”, mentre prepara la nomina del prossimo assistente sociale. Almeno così pare. GiBi da Casamicciola invece, conferma la pedina di spicco all’Urbanistica. Lo fa alla faccia di tutti i tira giacchetta ed i pretendenti al trono dell’UTC.

Così, all’ombra del Fungo arriva il “posto” comodo e remunerato per Concetta Calise, figlia e nipote illustre di grandi elettori ed ex sindaci lacchesi, supporter di spicco di Giacomo Pascale. La Calise, dopo le fatiche della campagna elettorale entra nello staff del sindaco.

Ovvero come istruttore Amministrativo cat. C, posizione economica C1, per la durata di mesi 3 per l’anno 2021, salvo proroga, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, da destinare all’Ufficio di Staff del Sindaco.

Calise si è imposta, si fa per dire su ben 3 candidati che avevano trasmesso domanda di partecipazione.

All’esito della selezione, con decreto sindacale n. 8 del 31.12.2020 la dott.ssa Calise Concetta, classe 1982 è stata nominata collaboratore con contratto a tempo determinato e pieno per 36 ore settimanali. Incarico decorrente dall’primo gennaio salvo proroga e per un periodo non eccedente la durata del mandato sindacale.

Sono stati demandati al Responsabile del Settore Affari Generali gli adempimenti consequenziali necessari al perfezionamento dell’assunzione in oggetto, compresa la stipula del contratto di lavoro.

Intanto, stando a più rumors e indiscrezioni, con la mobilità richiesta al comune di Pollena Trocchia si prepara l’assunzione eccellente di un’altra supporter di grido e di like Facebook per Giacomo. Tale A.F. Trattasi di un posto a tempo indeterminato e full time di Assistente Sociale, categoria “D”.

A Casamicciola, invece, il “tesoro” del comune e della Ricostruzione con i condoni e quant’altro, resta nelle mani del sindaco che conferma (terremoto o meno… nessuno lo sposta più, ndr) la Formisano.

Con decreto sindacale numero 74 nell’ultimo giorno dell’anno è stato conferito dal sindaco Giovan Battista Castagna l’incarico all’architetto Formisano Mariagrazia quale istruttore direttivo tecnico. La Formisano resta, dunque, a capo della responsabilità dell’area VII Urbanistica. Nello specifico trattasi di un contratto a tempo determinato e full time di 36 ore settimanali ai sensi dell’articolo 110 del TUEL. Lo ricordiamo, si tratta di un incarico intuitu personae che giunge al termine di una pubblica selezione, con tanto di bando, sul quale l’ultima parola con colloquio finale è spettata alla sindaco Castagna.

Formisano si è imposta su nomi eccellenti come quelli dell’Ingegner Mimmo Baldino o delle colleghe d’ufficio come gli architetti Sara Castagna, Maria Caterina Castagna ecc ecc. Per il primo cittadino, la Formisano è in possesso delle competenze e delle professionalità richieste l’incarico fino al 30 marzo 2021 l’incarico a cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro potrà essere risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari dissesto o venga a trovarsi in situazioni deficitarie come previsto dall’articolo 110.

E come si dice nelle migliori occasioni: chi assume a capodanno, assume tutto l’anno!