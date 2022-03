Chef Lorenzo Sirabella, tra i migliori “under 30” d’Italia per Forbes

Ugo De Rosa

ischia

Il futuro, si sa, è dei giovani. Brillanti menti, dinamici imprenditori che eccellono nel proprio campo e sono da esempio per i propri coetanei e, perché no, per le generazioni appena prima. Giovani dal grande sorriso e dai grandi sogni raccolti, per la quinta edizione consecutiva, dal Forbes in una classifica divisa per categorie e per interessi, i cui protagonisti sono under 30 italiani.

E tra questi talenti dell’imprenditoria giovanile italiana, ragazzi che, con le loro idee visionarie, stanno contribuendo a rivoluzionare il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare, c’è anche il nostro ischitanissimo Chef Lorenzo Sirabella!

Già presente in alcune top ten e attenzionato da Forbes negli anni scorsi, Lorenzo ha sbaragliato la concorrenza classificandosi nella categoria “Food And Drink”, in compagnia di altri noti del settore come Gabriele Bianchi, Andrea Lippolis, Edoardo Maggiori e Alessandro Rotolo.

Un successo meritatissimo che segue il riconoscimento di Forbes nel 2020, il Premio come “Miglior Pizza Chef Emergente 2019” competizione cui Lorenzo ha partecipato presentando le sue prelibatezze su piatti in ceramica realizzati da Keramos d’Ischia, ed anche i premi “50 Top pizza” Premio San Pellegrino-Acqua Panna” come miglior giovane pizzaiolo 2019, e la conferma nello stesso anno, dei “Tre spicchi Gambero Rosso” a Dry Solferino di Milano.

La top 100 di Forbes, dedicata agli “under 30” più influenti, rappresenta una community che anche quest’anno darà spazio a imprenditori, startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti facendoli diventare realtà.

“In uno scenario geopolitico instabile – si legge nella pagina ufficiale della rivista – e a rischio come quello attuale, parlare di talento under 30 è solo un toccasana. Un modo per ricordarsi che in Italia di talenti ce ne sono tanti, e dalla moda allo sport passando per la sanità, la tecnologia e la finanza, stanno cambiando il nostro Paese portando le loro idee brillanti in tutto il mondo. Ben 100 nomi divisi in 20 categorie, presentati insieme ai 600 di Forbes Usa, a dimostrazione che no, nemmeno in un periodo così buio come questo, la creatività e l’ingegno hanno subito un battuta d’arresto.”

Una community “top” in cui primeggia un talento tutto ischitano, la cui maestria in cucina conquista sempre più palati, il nostro Chef Lorenza Sirabella che, in ogni piatto che realizza, porta nel cuore sempre la sua Ischia.