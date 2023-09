Casoria-Real Forio, le pagelle. Real Forio, Di Meglio di così…

Francesco Fiorillo | Prima vittoria in campionato, blitz al San Mauro di Casoria. Il Real Forio torna a casa con i tre punti dalla trasferta sulla terraferma. Un risultato prezioso quanto necessario, dopo un post-Afragolese non semplice. La squadra di Angelo Iervolino risponde con una prestazione top, il collettivo biancoverde si prende la scena contro un avversario organizzato e reduce da un successo tennistico al debutto nella nuova Eccellenza.

Iandoli 6.5 – Impegnato nel primo tempo, meno nella seconda frazione. Un paio di interventi importanti sulle conclusioni ad effetto di Esposito, nulla può sul gol di Lepre. Applicazione e notevole impatto per un calciatore in grande crescita.

Tomasin 6.5 – È un po’ la mossa a sorpresa di mister Iervolino. Può fare tutto, dall’esterno di centrocampo all’ala in un tridente d’attacco. Al Casoria gioca da laterale basso, tiene sui clienti che si aggirano dalle sue parti e risponde quando può in transizione offensiva (69’ Sirabella 6 – Il suo ingresso porta maggio energia al reparto arretrato e alla corsia destra).

Boussada 6.5 – Altra prestazione positiva per il centrale, ormai un elemento cardine nella fase difensiva di mister Iervolino. Dalle sue parti si passa poco, Guglielmo e compagni non riescono mai a superarlo.

Cabrera 6 – Leggermente sotto nel voto rispetto ai compagni, pesa la mancata lettura nel finale di primo tempo sulla sventagliata di Rega da cinquanta metri: una traiettoria che lo beffa e che consente a Lepre di colpire. Ripresa più convincente per il difensore che si occupa altresì della costruzione dal basso.

Pistola 6 – Sulla sua mattonella si muove un avversario scomodo. Esposito domina nella prima fase della partita con una serie di giocate, poi il classe 1997 gli limita lo spazio e lo rende inefficiente. È complice con Cabrera dell’errore in occasione della rete viola. Normale amministrazione nella seconda frazione.

Sogliuzzo 7 – Una prestazione enorme da parte del metronomo biancoverde che ritrova la titolarità, si piazza nel cuore della mediana a smista una quantità industriale di palloni per i compagni. Magie e invenzioni dai suoi piedi, un rientro imprescindibile per questo Forio.

Arrulo 6.5 – Muscoli, personalità e tanta quantità. Lavora in ombra e lo fa benissimo. Dalla sua zona di competenza, come accade da qualche uscita, si passa raramente. Polmoni d’acciaio per la diga biancoverde che alza anche la voce nei confronti degli avversari.

Di Meglio 7.5 – È l’ago della bilancia a centrocampo. Mister Iervolino lo getta nella mischia in una gara complicata, lui risponde conquistano la palma di migliore in campo. Mette più volte in apprensione la retroguardia locale, partecipa all’azione del raddoppio indossando l’abito dell’assist-man e nella ripresa ha la palla del poker ma è ancora troppo altruista (77’ Peluso 6 – Forza fresca dalla panchina, buon impatto con il match nella sua fase conclusiva)

Filosa 7 – Chi se non lui? Alla prima e vera occasione della partita risponde subito presente. Si fa trovare pronto all’appuntamento, riceve sull’out destro, controlla e spara alle spalle dell’estremo difensore. È una spina per la difesa di Perrella che rischia più di una volta sulle sue accelerazioni (77’ Arcamone 6 – Ha la chance della rete nel finale, sulla sua strada trova i piedi di Stasi).

Di Costanzo 7 – Dall’essere isolato contro l’Afragolese a spaccare la retroguardia del Casoria. Prima il suggerimento perfetto per Filosa, poi l’abilità nel caricarsi il Forio sulle spalle in un momento difficile. Subito dopo la rete di Lepre, il bomber isolano risponde: riceve a destra, converge e con il mancino insacca una perla (70’ Musso 6 – Primi minuti in maglia biancoverde, il centravanti è chiamato a ritrovare la giusta condizione)

Guatieri 7 – Ci mette lo zampino in occasione del vantaggio, raddoppia con una girata su passaggio di Di Meglio. Ora i riflettori sono puntati sulle sue condizioni: al 38’ è costretto a lasciare il campo per infortunio (38’ Pelliccia 6 – Entra e cerca subito di contribuire, chiude le linee di passaggio e non manca nel supporto in fase avanzata)

Iervolino 7 – Una squadra che segue le sue indicazioni e che risponde con una prova gagliarda dopo le difficoltà del Calise. Settimana di lavoro importante per arrivare al test con il Casoria tirati a lucido. Primi tre punti in campionato, colpo esterno sul campo di una big e gruppo che dimostra di avere ampi margini di miglioramento.

