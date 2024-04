Casamicciola, si ripara la condotta fognaria sottomarina. Ordinanza del Circomare

La condotta fognaria sottomarina a servizio del comune di Casamicciola necessita di urgenti interventi di riparazione che l’Evi ha commissionato alla ditta specializzata “Nettuno Lavori Subacquei”. Lavori la cui durata è prevista dal 15 aprile al 31 maggio. Un intervento piuttosto complesso, dunque.

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia T.V.(CP) Antonio Magi ha adottato apposita ordinanza in cui rende noto che nel periodo indicato il tratto di mare sarà interessato dai lavori con l’impiego di tre operatori tecnici subacquei e con l’ausilio dell’unità navale “Polluce”.

Pertanto il comandante ordina: «Lo specchio acqueo compreso nel raggio di 50 (cinquanta) mt. dall’unità in appoggio agli OTS impegnati nei lavori subacquei di cui al “Rende Noto” e comunque nel punto di coordinate geografiche ricadente nell’area ove è posata la condotta di cui trattasi, è interdetto: alla navigazione; alla balneazione; all’ormeggio; alla sosta e all’ancoraggio di tutte le unità in genere; a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie che ne comporti la fruizione che non sia inerente i lavori in parola».

L’ordinanza dispone anche: «Durante lo svolgimento delle attività in parola, le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dagli OTS impegnati nei lavori in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento».