Casamicciola, iter veloce per il progetto dei lavori all’Osservatorio

Ugo De Rosa | Procede speditamente la procedura avviata dal Comune di Casamicciola per la realizzazione del progetto dei lavori all’Osservatorio. Attualmente siamo alla fase di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento denominato appunto “Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell’ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante”.

Lavori che rientrano nel Piano delle opere pubbliche danneggiate dal terremoto tra gli interventi urgenti, con previsione di spesa di 3.195.409,42 euro. Una procedura peraltro già avviata dal Comune prima delle ultime ordinanze di Legnini, in quanto l’intervento «rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale, finalizzati alla valorizzazione ed al miglioramento del patrimonio esistente. Lo stesso è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e nell’ elenco dei lavori anno 2021».

Il responsabile dell’Area di Progetto Lavori Pubblici Sisma arch. Sara Castagna, anche nella qualità di rup, ad aprile aveva dato il via alla indagine di mercato per la individuazione di almeno cinque operatori da invitare alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso sull’importo base calcolato in 96.989,43 euro oltre Iva e Cassa. Per un costo complessivo di 110.557,14 euro.

Sorteggiati i cinque operatori da invitare, è quindi partita la procedura negoziata e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 24 maggio.

Nell’ulteriore determina adottata l’arch. Castagna evidenzia che alla luce del criterio di aggiudicazione non è obbligatorio nominare una commissione giudicatrice, bensì semplicemente un seggio di gara, che peraltro dovrebbe già aver concluso i lavori. Componenti peraltro già nominati a maggio dello scorso anno, ma che adesso andavano sostituiti «a causa di indisponibilità a svolgere le proprie funzioni».

In sostanza il rup Castagna provvede ad esaminare la documentazione amministrativa e l’offerta economica delle ditte partecipanti alla procedura sulla piattaforma telematica Asmecomm, avvalendosi del supporto degli altri componenti del seggio di gara, professionisti qualificati.

Il seggio di gara nominato risulta dunque così composto: il rup arch. Sara Castagna presidente e segretario verbalizzante; l’ing. Emanuela Lucia Taliercio e l’arch. Francesco Distinto componenti a supporto del rup. Per tutti non è previsto alcun compenso accessorio.

La conclusione dei lavori era stata fissata entro e non oltre il 25 maggio. Si va veloci.