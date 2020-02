Casamicciola, il salvataggio dell’immobile e “la partita di pallone”

Dopo il lungo procedimento giudiziario che ha visto, alla fine, il comune di Casamicciola Terme al “salvataggio” dell’immobile che diventerà un asilo (ve ne abbiamo parlato qui), arriva il toccante video di Domenico che tira calci ad un pallone con il figlio,proprio all’interno della ormai ex casa che si apprestano a lasciare.

Questa “non demolizione” rappresenta comunque un risultato storico per Casamicciola Terme e, per chi si trova nelle stesse condizioni di Domenico, è un buon punto per vedere il futuro un po’ meno nero.