Isole del Golfo, visita giornaliera o tour: la guida per organizzarsi al meglio

Capri, Ischia e Procida sono così famose che il loro nome basta per identificarle. Sono le cosiddette isole del Golfo di Napoli, mete turistiche tra le più ambite, soprattutto nel periodo estivo, per via del fascino dei loro paesaggi, incantevoli e del tutto suggestivi, tra spiagge, calette, mare cristallino e scenari unici al mondo.

Si tratta di isole molto rinomate anche a livello internazionale, frequentate da vip nostrani e non solo. Di giorno Capri è molto affollata nei mesi estivi. Sono molti, infatti, i turisti che vi arrivano nel corso della giornata senza restare per la notte. Ischia e Procida, invece, meno caotiche e anche molto meno care rispetto a Capri, accolgono moltissimi turisti anche per la notte.

Spesso la visita di Capri si associa a quella di una delle altre due o, in alternativa, si organizza un piccolo tour tra le isole flegree. Per chi ne ha la possibilità, quest’ultima opzione è veramente la migliore perché consente di visitarle tutte e tre, in totale confort, senza stress, scoprendone anche i lati più intimi e intriganti.

Ma come raggiungere le isole e come spostarsi tra di loro? Quali sono i mezzi migliori per gli spostamenti via mare in questi casi? Sono queste le domande più frequenti che nascono spontanee nei turisti che vogliono visitare le Isole del Golfo. Partiamo col chiarire che, se l’intenzione è di organizzare un piccolo tour o anche solo una giornata, in estate, in queste mete, è bene prenotare con largo anticipo per evitare di dover restare a bocca asciutta. Si tratta di destinazioni molto gettonate per le quali si creano spesso lunghe file ai botteghini.

