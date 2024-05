Serie D. Ischia. Secondo posto e non solo, Nocerina-Ischia sarà il derby di Talamo e Giacomarro

Scontro diretto all’ultima giornata, in palio c’è il miglior piazzamento in ottica playoff. L’Ischia Calcio arriva al turno finale del campionato in seconda posizione, ma per consolidare il posto servirà uscire indenni dalla prossima trasferta. La squadra di Enrico Buonocore fa tappa allo stadio San Francesco, l’avversario sarà la Nocerina di Marco Nappi, terza forza della classe. I gialloblù, protagonisti con il successo casalingo con l’Ostiamare e reduci da quattro vittorie di fila, arrivano all’appuntamento conclusivo della stagione regolare in totale fiducia e con la certezza di disputare gli impegni playoff. Un traguardo prestigioso per la formazione isolana, neopromossa e partita con l’ambizione di conquistare la salvezza. Con il mantenimento della categoria, raggiunto già due mesi fa, la brigata di Taglialatela e Lubrano ha cambiato l’obiettivo in corso d’opera ed è pronta a consolidarsi alle spalle della capolista Cavese. Contro i molossi sarà una gara decisiva, che definirà le gerarchie nella zona alta della classifica.

Il ritorno di Talamo

Dal ritrovato gol su azione al ritorno a Nocera, è la settimana di Talamo. L’attaccante, autore del raddoppio nell’ultima gara disputata dall’Ischia, ha esultato al Mazzella con un mancino vincente da fuori area. Dopo essersi sbloccato con il rigore contro l’Atletico Uri, il centravanti è tornato alla rete al termine di una manovra a distanza di sei mesi: l’ultimo timbro su azione infatti risaliva alla prova in esterna contro il Budoni. “È stato un gol importante per me, per la squadra e per l’annata che stiamo facendo”, ha detto Talamo al triplice fischio. Il classe ’96 di Pozzuoli tornerà da avversario al San Francesco: “Ho trascorso tre anni a Nocera, per me sarà una partita molto bella. Sarà una gara maschia, si affronteranno due squadre molto forti e attrezzate. Il clima sarà caldissimo perché al San Francesco c’è sempre un grande pubblico. Domenica ci sarà una grande battaglia perché in palio c’è il secondo posto”.

La partita di Giacomarro

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione Giacomarro – inerente alla stagione 2022/23 – in casa Nocerina. La Commissione Accordi Economici, letto e rilevata l’ammissibilità del ricorso del centrocampista, ha accolto la domanda formulata e, per l’effetto, ha condannato il club, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Giacomarro dell’importo di 14.300,00 euro. In merito il sodalizio rossonero ha subito precisato “che non era a conoscenza di un accordo sottoscritto nel 2022 tra il calciatore e la precedente proprietà del club”.

La nota dei molossi prosegue: “Una volta, però, che i nuovi soci hanno saputo di un ulteriore accordo di cui erano completamente all’oscuro, hanno manifestato la volontà di riconoscere quanto dovuto all’ex calciatore rossonero. Il signor Giacomarro, però, ha rifiutato ogni tipo di intesa”. Alcuni tifosi hanno già promesso un’accoglienza calda al metronomo dell’Ischia, bisognerà capire se Giacomarro sarà a disposizione di Buonocore dopo l’assenza di domenica a causa dell’influenza.

Tra le due litiganti, la terza sogna il blitz

Un punto di differenza e il secondo posto in palio. È la partita più affascinante dell’ultimo turno del campionato, al San Francesco va in scena il derby. La squadra di Buonocore può giocare su due risultati a favore, anche se il concetto del tecnico è sempre lo stesso: fare possesso e palleggiare nella metà campo degli avversari. Nonostante la qualità dei padroni di casa, i gialloblù non si allontaneranno dalla solita idea. E dunque andranno a Nocera con l’intenzione di ottenere il bottino pieno. Anche con un pareggio, l’Ischia conserverà il secondo posto. Alla Nocerina invece servirà il successo per assicurarsi la piazza tanto ambita.

Tra le due litiganti però c’è la Romana che mette nel mirino la terza posizione: qualora dovesse vincere sul campo della Nuova Florida, la truppa laziale si prenderebbe il gradino più basso del podio. In caso di arrivo a pari punti, invece, gli isolani sarebbero avanti in virtù degli scontri diretti.