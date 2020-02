Ischia: 3 punti e l’Eccellenza sempre più vicina!

Giovanni Sasso | Un’altra vittoria e Ischia sempre più vicina al traguardo Eccellenza. Tre punti di platino al “Solaro” di Ercolano, in una spettacolare mattinata primaverile.

Rigore di Saurino in un primo tempo povero di emozioni, raddoppio a metà ripresa con una stoccata d’autore di di Castagna.

Vesuviani in dieci e Ischia che sfiora ripetutamente il terzo gol. Prova di sostanza e di carattere.

Perché vincere a Ercolano non è mai facile.

Tutto o quasi come nel 2006: missione compiuta. In campo, come allora, Pasqualino Accurso. Ischia saldamente al comando ma il Pianura non molla.

Un’altra bella domenica vissuta col mio amico Sabatino e con una nuova tifosa: mia figlia Roberta. Domenica arriva il Quartograd. Avanti leoni gialloblù!