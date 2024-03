Casamicciola, affidata la progettazione per l’alveo La Rita. Tempi celeri per realizzare l’intervento

La Giunta aveva già approvato il DIP per i lavori di messa in sicurezza che prevedono il consolidamento delle scarpate laterali. In ossequio a quanto stabilito dalla Giunta, il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso ha proceduto ad affidare l’incarico di progettazione dell’intervento di consolidamento delle scarpate laterali dell’alveo La Rita.

Lavori di messa in sicurezza per i quali la Giunta ha già approvato il DIP con le indicazioni sulle modalità di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura.

Con l’Ordinanza Speciale n. 7 del 29.12.2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini, con cui il Comune di Casamicciola Terme è stato nominato soggetto attuatore per alcuni interventi, tra cui appunto il “Consolidamento delle scarpate laterali dell’alveo La Rita e Cava Del Monaco” dell’importo di 2.500.000 euro, di cui 1.659.680 per i lavori (1.148.000 soggetti a ribasso).

Demandando appunto al rup Grasso l’affidamento dei servizi tecnici. Nella determina a contrarre l’ingegnere ha proceduto secondo le semplificazioni previste dalle ordinanze di Legnini che consentono l’affidamento diretto in deroga senza ricorso a centrali di committenza.

Ribadendo la necessità, «dovendo procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento», di dover provvedere alla nomina di un professionista da incaricare per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento, «nella quale il Comune di Casamicciola Terme provvederà a completare la fase di progettazione al fine di sottoporre il PFTE alla conferenza di servizi decisoria».

Lo schema di parcella già approvato prevede il servizio principale, di progettazione di fattibilità tecnico-economica nonché progettazione esecutiva, redazione relazione geologica e servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per l’importo di euro 72.640,03; nonché il servizio opzionale (con riserva di affidamento per scelta della struttura appaltante oggetto di successivo/eventuale atto): direzione lavori e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ecc. per l’importo di euro 66.837,00. Dunque per complessivi 139.477,03 euro oltre Iva e Cassa.

Al momento Grasso ha affidato solo il servizio principale relativo soprattutto alla progettazione, contrattando sulla piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune con la STP “I-PROGETTI”, legale rappresentante l’ing. Rocco Di Iorio di Barano. L’offerta di 71.768,35 euro netti è stata ritenuta congrua e l’affidamento formalizzato.

Dando al contempo atto, «con riguardo al servizio opzionale (con riserva di affidamento per scelta della struttura appaltante oggetto di successivo/eventuale atto) riguardante la direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che questa Stazione Appaltante intende esercitare la riserva di affidamento delle prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle stesse condizioni economiche offerte in sede del presente affidamento». L’essenziale era affidare celermente i servizi di progettazione.