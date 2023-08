Camicia bianca e fazzoletto rosso, così Fontana celebra la sua Sagra numero 44

Camicia bianca e fazzoletto rosso, come anche il copricapo. Sorrisi coinvolgenti e tanta, tantissima allegria. Ecco la 44ma Sagra del Vino e Saucicciata, che ha colorato la notte del 3 agosto a Fontana, un evento bellissimo che mette in risalto le eccellenze della nostra tradizione contadina, gli antichi mestieri e la nostra storia legata a doppio filo con la “madre Terra”.

Organizzata dalla rodatissima squadra che compone la Pro Loco Serrara Fontana, con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana, la Sagra, che attira a Fontana centinaia e centinaia di persone, ha preso il via, come sempre con la spettacolare sfilata in abiti storici.

Sfilata che quest’anno ha avuto una “marcia in più”. L’edizione di quest’anno, infatti, è stata caratterizzata da una maggiore attenzione verso la divulgazione della storia del luogo e delle tradizioni, soprattutto ai giovani e ai bambini. Ed è così che la sfilata popolare in abiti contadini, che ha attraversato il borgo di Noja, è stata aperta dall’intervento dello storico Ivano Di Meglio che ha illustrato le particolarità della nostra cultura contadina.

Verso l’imbrunire ha preso, poi, il via la storica sfilata in abiti antichi e dei giochi di un tempo, fino a raggiungere piazza IV Novembre, dove si è dato il via alla sagra vera e propria, con gli ottimi prodotti contadini, le “fragranti saucicce fontanesi” e il vino locale.

Tanta allegria e musica, che hanno letteralmente invaso la piazza di Fontana, con ‘A paranza ró lione di Scafati e Andy Djt e Dj Faber che hanno fatto ballare davvero tutti fino a tarda sera. Spazio anche all’arte, con un’area che ha ospitato ben tre sculture realizzata dallo scultore Nicola Gioba, di cui una rappresentante una delle fasi della vendemmia, realizzate in pietra.

Tradizioni, arte e enogastronomia a km zero, ma anche tanti giovanissimi che hanno riscoperto in un modo nuovo e coinvolgente le nostre antiche tradizioni, ricoprendo un ruolo da protagonisti in uno degli eventi più sentiti di Serrara Fontana. Un’edizione riuscitissima che ha “stregato” i partecipanti e che ha gettato solide basi per la prossima edizione 2024!