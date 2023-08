Calcio, c’è la fusione tra Virtus Libera e Torrione

E’ una notizia che, certamente, scuoterà gli equilibri del calcio isolano. Soprattutto quello giovanile. La fusione tra la Virtus Libera e la Scuola Calcio Torrione rappresenta, sicuramente, una novità da tenere in considerazione e da valutare con compiutezza nel corso della prossima stagione sportiva.

L’annuncio della fusione è delegato ad un lungo ed esaustivo comunicato stampa: “/Cari sportivi foriani,

la Virtus Libera Isola d’Ischia e la Scuola Calcio Torrione uniscono le loro forze e danno vita ad una sinergica collaborazione, importantissima per Forio e tutta l’isola di Ischia. Le due realtà, sebbene operanti fino ad oggi in ambiti diversi (calcio a 11 la Scuola Calcio Torrione, Futsal per la VL), hanno da sempre condiviso i principi di lealtà, sportività e correttezza nei quali hanno improntato la propria attività sin dalla nascita: una condivisione talmente forte da produrre un unico, importante, progetto.

La Virtus Libera Isola d’Ischia, pertanto, entra a far parte della Scuola Calcio Torrione e parteciperà alla gestione sportiva ed alle decisioni relative agli aspetti tecnici della storica Scuola Calcio del comune turrita. Sarà così possibile fondere in un unico progetto la grande esperienza accumulata, in ben 36 anni di attività, dai dirigenti del Torrione ed il grande entusiasmo invece dei soci della V.L..

L’idea delle due realtà, punto di riferimento dello sport foriano, è consolidare una filosofia e un metodo che hanno sempre caratterizzato il loro modo di fare sport. Il fine è migliorare la qualità della vita dei giovani atleti e della proposta sportiva, garantendo e incrementando la qualità e l’efficienza del servizio e coinvolgendo professionalità importanti, il tutto all’insegna della competenza, della qualità e del rispetto dei valori imprescindibili dello sport.

Un po’ di storia rievocano la nascita e l’attività della Scuola Calcio Torrione. Nato nel 1987 dalla iniziativa di un gruppo di sportivi foriani, il Torrione è una delle Scuole Calcio storiche dell’isola di Ischia. Da allora sono ben 36 anni che la S.C. è operativa e svolge una attenta attività di valorizzazione dei giovani locali presenti sul territorio, curandone la crescita sul piano umano ancor prima che calcistico. L’unione di intenti di Dirigenti appassionati e lungimiranti (Melluso, Di Spigna, Di Meglio, Russo e tanti altri) e l’entusiasmo e professionalità di tecnici di qualità e competenza (come i fratelli Leone, Rosario Tortora, Antonio Schiazzano e altri) non poteva che produrre ottimi risultati: nella Scuola Calcio Torrione sono cresciuti, solo per fare qualche esempio, Maurizio Lauro, giocatore giunto fino alla Serie A, oppure Giuseppe Mattera, altro difensore che ha legato il proprio nome ai successi dell’Ischia Calcio prima di conoscere il mondo del professionismo lontano dalla nostra isola, oppure ancora il centrocampista Mariano Molina, ex Rieti.

Ben più recente ma senza dubbio altrettanto gloriosa è la storia della Virtus Libera Isola d’Ischia. Nata nel 2017 con la denominazione di Virtus Libera Forio, il club di calcio a 5 ha vinto subito il campionato di Serie D ed in pochi anni ha raggiunto la Serie B, divenendo un punto di riferimento nel mondo del calcio a 5, dapprima isolano, successivamente regionale, ed adesso nazionale. La fame di successi sembra intatta sin dal primo giorno di attività, tanto che la squadra guidata da mister Lello Di Costanzo, nella scorsa primavera, ha sfiorato l’accesso alla serie A2, arrivando fino alla finalissima play off (giocata con il Belluno). Da sempre attenta alle esigenze dei giovani, la Virtus Libera ha centrato obiettivi importantissimi anche con le formazioni Under 21 e, in epoca recente, con l’ Under 19, conquistando risultato lusinghieri e favorendo la crescita di numerosi giovani secondo i principi della lealtà e correttezza. Ora una nuova possibilità che sarà senza dubbio motivo di orgoglio ed, al tempo stesso, stimolo per i dirigenti della VL per crescere, aumentare ed integrare il proprio bagaglio di conoscenze. Una nuova ventata di entusiasmo per Forio sportiva e per i tanti giovani che ci onoreranno della loro fiducia.”