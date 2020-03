Buoni spesa, l’avviso del comune di Serrara Fontana per l’elenco delle attività commerciali

Il comune di Serrara Fontana ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto agli esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà.

Il comune invita a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email socialiserrara@libero.it entro le ore 12:00 del 03 Aprile 2020, utilizzando esclusivamente il modulo allegato. (Reperibile sul sito istituzionale)

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso faranno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo.La manifestazione di interesse dovrà riportare, inoltre, anche le seguenti informazioni:Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né ìn riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di sconto, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso.Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco comunale e sulla base dì specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune dì Serrara Fontana, la consegua in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di card elettronica, buoni spesa o altra forma di titolo equivalente. L’Ente sì riserva la possibilità dì attuare sistema informatizzato tramite apposita App per la gestione del beneficio.L’importo reso disponibile sulla card, buono spesa o altro supporto equivalente, potrà esserentilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva dì generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunaliprovvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione sempre il 03 Aprile 2020.

All’esaurimento della disponibilità presente sulla card, buono spesa etc. l’esercente dovrà presentareal Comune di Serrara Fontana tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura elettronica o documento contabile equivalente.Ai sensi della normativa vigente ìn materia, si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. li trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoriadell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.li presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune sul sito internet all’indirizzoweb://www.comune.serrara-fontana.na.it. sino al 03/04/2020.La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso non è vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in parola.



Allegati:Domanda e dichiarazione unica

Al Responsabile Servizio Sociale Comune di Serrara Fontana Via Roma n. 79 8008 l Serrara Fontana (NA)



Oggetto: Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

Il sottoscritto nato a Prov. ( ),il giorno / / residente nel Comune di e Prov. (_)Stato in via/piazza n. , domiciliato per la carica nella sede della che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di e, quindi, legale rappresentante della con sede nel Comune di ,–Prov.( ),Stato m via/piazza n. codice fiscale enumero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ,partita IVA: telefono: fax e-mail PEC _



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a essere inserito nell’elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA(BARRARE CON UNA “X” L’OPZIONE CHE INTERESSA)

Dì essere in possesso dei requisiti generali di assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 D. lgs. n.50/2016 ai sensi dell’art. ]-bis, comma 14, legge n. 383/2001, di non essersi avvalso dei piani individuali diemersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, non aver presentato domanda di concordato nel quinquennio antecedente la data di gara e l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e rego1amentari;che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione dì una delle misure di prevenzionedi cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.IO della Legge 31.05.1965, n.575;ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. e) e comma 2, che nei propri confronti non sono state pronunciatecondanne penali risultanti dal casellario giudiziale, né condanne per le quali abbia beneficiato della nonmenzione.di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigiano per attività di cui al settore oggetto dell’appalto;di praticare il seguente orario di apertura: ,,[ ] di dare la disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;[ ] di impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;[ ] di dare la disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di sconto, pari a %del valore del buono stesso;[ ] di impegnarsi ad accettare eventuale sistema informatizzato attuato dal Comune tramite apposita app. in alternativa alla consegna in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio, di card elettronica, buoni spesa o altra forma di titolo equivalente.Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente di hiarazione viene resa. ‘

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.