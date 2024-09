Buon vento comandante Ratano: “Lascio un posto stupendo e uno straordinario rapporto con le istituzioni”

Giornata di cambio di comando alla Guardia Costiera procidana. Venerdì, infatti, la comunità si appresta a salutare il T.V. Fabiola Ratano, per circa 15 mesi a capo del circondario Marittimo dell’isola di Arturo. Una presenza ferma e costante che ha saputo essere interprete delle esigenze della comunità ed adoperarsi senza lesinare energie nel compimento del suo mandato. L’abbiamo incontrata alla vigilia del suo commiato e posto alcune domande:

Che ricordo conserverà di questo periodo?

Un ricordo bellissimo. Considero un privilegio aver ricoperto tale funzione pubblica in una zona così affascinante, sia per le caratteristiche di assoluto pregio del tratto di mare e dei territori, sia per l’importanza delle attività economiche che qui si svolgono e sono legate al mare.

I rapporti con la gente dell’isola, con le istituzioni.

Si è creato uno straordinario rapporto con le istituzioni locali, le altre forze di polizia e dell’ordine operanti sul territorio, gli istituti scolastici e tante associazioni culturali. Sebbene sempre in uniforme, in rappresentanza del Corpo delle Capitanerie di Porto e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, ho avuto il piacere di partecipare a tante iniziative, che mi hanno fatto sentire parte della Comunità.

I numeri del suo comando? Cosa lascia in termini di lavoro, iniziative, azioni ecc. ecc

Il giudizio è da rilasciare alla comunità marittima, imparziale giudice, al cui servizio la sottoscritta e l’equipaggio da me comandato hanno cercato di perseguire tutti i prioritari obiettivi assegnati istituzionalmente al Corpo delle Capitanerie di Porto. Un particolare obiettivi che ho cercato di raggiungere, con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Napoli e del Comune di Procida è stato quello di mitigare i disagi dovuti all’inagibilità della sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Alcuni spazi della stazione marittima saranno oggetto di interventi di manutenzione e adattamento a partire dal mese di settembre 2024, al fine di ottenere una nuova sede temporanea, in attesa degli interventi di adeguamento della sede principale. Considerata questa situazione di temporaneità, vorrei fare un plauso agli uomini e alle donne di Circomare Procida. Il mio personale ha dimostrato un innegabile spirito di sacrificio, sebbene l’indisponibilità di una sede adeguata alle esigenze istituzionali di Circomare Procida abbia in alcuni casi determinato non poche difficoltà nell’assicurare l’espletamento dei servizi d’istituto.

Dopo Procida cosa l’aspetta?

A partire dal 9 settembre prenderò servizio a Roma, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, all’Ufficio Affari Internazionali.

Il suo successore? Ci aiuta a conoscerlo.

Il mio successore è il Tenente di Vascello (CP) Vito Andrea Siciliano. Ho avuto modo di condividere con lui parte del percorso formativo in Accademia Navale e, come me,ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze del Governo e Amministrazione del Mare. Al termine degli studi, nel 2017 è stato destinato presso la Capitaneria di Porto di Ancona.

Il T.V. Ratano se non avesse fatto l’accademia e il lavoro in guardia Costiera, di cosa si occuperebbe?

Ho deciso di intraprendere questa strada quando ero molto giovane, dopo aver partecipato ad una giornata di orientamento. In tale occasione, era presente unostand della Marina Militare e una “cadetta” dell’Accademia Navale di Livorno. In quell’occasione piano piano ho iniziato a informarmi e ad appassionarmi. Ricordo che già all’epoca leggevo libri di avventure sul mare. Inizialmente pensavo che sarei diventata una biologa marina.

Il ruolo della sua famiglia?

La mia famiglia mi ha supportato dal primo momento, dal momento in cui ho deciso di intraprendere la carriera militare.Mio marito è un collega, ci siamo conosciuti da Allievie siamo diventati insieme Ufficiali in servizio nelle Capitanerie di Porto.

Un saluto alla comunità ed un augurio.

Vorrei salutare e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere irripetibile questo periodo trascorso a Procida… e un arrivederci all’isola. Tonerò sicuramente da turista!”