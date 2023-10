Blue Marina Awards 2023. Procida porta a casa due medaglie per un Marina e un Approdo

Un “Marina” e un “Approdo” isolano, si sono aggiudicati i Blue Marina Awards 2023. Più precisamente il Marina di Procida e lo Yachting Santa Margherita.

Nel cuore del Mediterraneo, dove il mare incontra la terra e la tradizione si fonde con l’innovazione, nasce un riconoscimento che celebra l’eccellenza: i Blue Marina Awards. Questi premi rappresentano non solo un simbolo di riconoscimento, ma una vera e propria rivoluzione nel panorama del turismo nautico.

In un’epoca in cui la sostenibilità e l’innovazione sono diventate parole d’ordine, i Blue Marina Awards si pongono come faro guida per tutti imarina e gli approdi italiani. Questi premi sono dedicati a coloro che, con passione e dedizione, rispondono a criteri rigorosi di gestione sostenibile del territorio, innovazione dei processi e, soprattutto, accoglienza turistica di qualità.

Ma cosa rende davvero unici i Blue Marina Awards? La loro capacità di catturare l’essenza del nostro amato territorio marittimo, valorizzando e promuovendo la cultura della sostenibilità e dell’accoglienza, sia a bordo delle imbarcazioni che a terra. Questi premi sono un invito a guardare oltre, a riconoscere e celebrare quei marina resort, porti e approdi turistici che vanno oltre il semplice servizio, offrendo esperienze indimenticabili e contribuendo attivamente alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio marittimo.

Ogni anno, con grande attesa, i riflettori si accendono sui protagonisti di questa magnifica avventura. Marina resort, porti e approdi che, grazie alla loro visione e impegno, si distinguono come veri pionieri nella gestione sostenibile, sicura e innovativa delle loro strutture. Essere premiati ai Blue Marina Awards non è solo un onore, ma una testimonianza del duro lavoro, della passione e dell’impegno verso un futuro più sostenibile e accogliente.

Anticipare il Futuro: In un mondo in costante evoluzione, innovare significa prevedere e soddisfare le esigenze future. È come vedere l’intera foresta prima di focalizzarsi sui singoli alberi.

Dai Parcheggi alle Porte del Turismo: Attualmente, i nostri porti turistici e approdi sono spesso percepiti come semplici parcheggi per imbarcazioni. La nostra visione è trasformarli in veri e propri gateway per il turismo esperienziale. Questi luoghi diventeranno nodi cruciali, perfettamente integrati nel tessuto socio-economico delle regioni costiere, operando tutto l’anno e pronti ad accogliere i milioni di turisti che affluiscono nell’area mediterranea.

Elevare gli Standard: Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), il turismo esperienziale è destinato a crescere del 57% entro il 2030. I nostri porti e approdi hanno l’opportunità non solo di adattarsi a questa tendenza, ma di guidarla. Abbracciando l’innovazione, la sostenibilità, la sicurezza e, soprattutto, offrendo un’accoglienza di alta qualità, possiamo posizionarci come leader in questo settore emergente.

Potenziale Economico Inesplorato: Con la nostra ricca tradizione nautica, esiste un potenziale immenso nel settore dei marina. Ogni euro investito può generare un ritorno di 7,5 euro, considerando sia l’indotto diretto che indiretto. Il settore nautico e il turismo nautico rappresentano una fonte di ricchezza unica, pronta ad essere sfruttata al massimo

L’iniziativa ha superato le aspettative, con una partecipazione triplicata rispetto alla prima edizione, evidenziando un diffuso desiderio di innalzare gli standard portuali. L’obiettivo futuro è l’espansione del premio a livello europeo, rafforzando ulteriormente l’importanza dell’iniziativa e la crescita del settore portuale italiano verso l’eccellenza.

L’ambito riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di oltre 100 strutture provenienti da tutto il paese. Tuttavia, solo 34 di esse hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto per ricevere il prestigioso riconoscimento.

“Una grande soddisfazione che –ha dichiarato il Presidente del Marina Di Procida, Eugenio Michelino, testimonia il lavoro fatto in questi anni come valore aggiunto dell’ospitalità turistica dell’isola, ma anche del golfo di Napoli, nel rispetto dell’ambiente e dei valori legati al mondo del mare. Un premio che condividiamo con altri “marina” del gruppo Marinedì da tempo sinonimo di eccellenza”.

L’Ing. Renato Marconi, Amministratore Unico del Gruppo Marinedi, ha dichiarato “Essere premiati ai Blue Marina Awards non è solo un onore, ma una testimonianza del lavoro, della passione e dell’impegno di tutto il Gruppo verso un futuro più sostenibile e accogliente. I riconoscimenti ricevuti da Policoro, Brindisi e Procida sono un invito ad elevare i nostri standard per offrire servizi sempre migliori negli ambiti dell’accoglienza turistica, della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità, come dimostrato dal nostro nuovo programma di approvvigionamento energetico autonomo con fonti rinnovabili. Non solo vogliamo continuare ad offrire esperienze indimenticabili, ma vogliamo contribuire attivamente alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio marittimo”.