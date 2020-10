Ballottaggi, urne aperte fino alle 23.00. A Lacco Ameno record di votanti con il 53,6%

Quando sta per concludersi il primo giorno dei ballottaggi storici anche a Lacco Ameno il comune del Fungo fa registrare il record dei votanti con il 53,6%.

Il comune dell’isola d’Ischia, finito al ballottaggio, dopo l’inatteso esito del primo turno: alle elezioni del 20 e 21 settembre i due candidati sindaco Domenico De Siano e Giacomo Pascale avevano raccolto lo stesso numero di voti, 1.541.

Al ballottaggio ci sono 13 città campane. Sfide decisive per verificare l’affidabilità del patto Pd-Cinque stelle (per la prima volta) in alcuni comuni del Napoletano. A Lacco Ameno invece nonostante si presentino due liste civiche si tratta di un test decisivo per Forza Italia che di fatto vede contrapposto il coordinato e senatore azzurro De Siano contro un ex azzurro sponsorizzato e sostenuto dai partiti di ogni direzione e bandiera dai 5stelle al Pd e persino di alcune frange di FI.