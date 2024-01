Baldanzi risponde a Vlahovic, 1-1 tra Juventus e Empoli

TORINO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Juventus ed Empoli, gara della 22esima giornata di Serie A giocata all’Allianz Stadium di Torino. Un pareggio che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di portarsi momentaneamente a +2 sull’Inter e che ha regalato alla squadra ospite un altro risultato importante in prospettiva salvezza dopo il 3-0 con cui meno di una settimana fa aveva superato in casa il Monza. Un pari che ha interrotto la serie di sette vittorie di fila ottenute dalla Juve tra campionato e Coppa Italia. Gara in salita per la Juventus che al 16′ è rimasta in dieci per l’espulsione di Milik. Rosso diretto dopo consulto al VAR per il polacco reo di essere entrato in gioco pericoloso su Cerri. Primo tempo piuttosto brutto, con molto possesso palla ma pochissime azioni degne di nota davanti alle porte delle rispettive squadre. Ritmi piuttosto blandi ed Empoli migliore, più volte arrivato dalle parti di Szczesny anche perchè i padroni di casa hanno fatto fatica a costruire in inferiorità numerica, ma è stata la Juventus ad avere la grande occasione per muovere il risultato. In pieno recupero, su errore di Gyasi, è stato Miretti a puntare la porta avversaria ma, a tu per tu con il portiere Caprile, non è riuscito a centrare il bersaglio grosso calciando alto sopra la traversa. In avvio di ripresa, la Juventus è riuscita a sbloccare una gara che si stava pian piano complicando: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto al 5′ da Miretti, il colpo di testa di Gatti ha trovato la schiena di Ismajli e sull’assist involontario del giocatore empolese è stato Vlahovic di sinistro a trafiggere Caprile. Una rasoiata di Baldanzi al 25′ ha riportato la gara in equilibrio e alla luce di come si è poi evoluta la gara l’ha di fatto conclusa: una battuta rasoterra di destro che è andata a infilarsi alla sinistra di un poco colpevole Szczesny superato da una conclusione di grande qualità.

