Azzurri sereni verso Lecce e Real? Vedremo | #4WD

Il Napoli torna a vincere in campionato, con una bella prestazione e un risultato bello rotondo.

Fu vera gloria? O, se preferite, è tornato il sereno in casa azzurra? Sarò sincero, non Ve lo so dire. Troppe cose, una dietro l’altra e in pochi giorni, hanno rischiato di turbare l’idillio tra i campioni d’Italia, lo spogliatoio, l’allenatore, i tifosi, la società e la stessa città.

Dopo quanto accaduto, anche le dichiarazioni di Kvara in stile “è così che a noi piace giocare”, che in un altro momento sarebbero state interpretate come un ritorno al risultato pieno mai in discussione attraverso una prestazione maiuscola, oggi risuonano come una sorta di sfida a Garcia e alla sua impostazione tecnico-tattica adottata finora.

Ma tutto tace, grazie a Dio. Anche Calenda, il manager di Osimhen, tace dopo l’uscita infelice sul video di TikTok. E tace lo stesso centravanti nigeriano, che ha preferito un’esultanza decisamente low profile al gol del 2-0 contro l’Udinese, nonostante il pubblico del Maradona lo chiamasse a gran voce.

Diceva bene qualcuno dei miei amici tifosi sul nostro gruppo WhatsApp: quella di mercoledì era la partita delle partite e non certo per il reale peso specifico dell’avversaria. Sabato alle 15.00, contro il Lecce, varrà lo stesso e identico principio! Perché, una volta tanto, anche in Casa Napoli vincere dovrà essere considerata l’unica cosa che conta. E se ci si riesce giocando molto bene come contro i friulani, meglio ancora.

Quanto al passo falso casalingo dell’Inter, la palla è tonda: il Sassuolo ha collezionato un’altra vittima illustre, che seppure oggi si trovi al comando in coabitazione stracittadina e non più in solitaria, resta di certo l’organico favorito per la vittoria finale. Così come il Napoli, pur ancora privo del vero sostituto di Kim Min-Jae nonostante Natan stia gradualmente acquistando sicurezza anche dall’alto di un fisico mica da ridere, per i punti persi contro Lazio e Bologna ha ancora tutti i suoi obiettivi a portata di mano.

Speriamo, pertanto, che Rudi Garcia e i suoi possano giungere carichi a pallettoni e con altri tre punti in più al big match contro il Real Madrid: uno scontro mai proficuo per noi ma che prima o poi, per la legge dei grandi numeri, qualcosa dovrà pur lasciarci.