ANTEPRIMA. La Cassazione “schioda” gli autovelox. Nullo il decreto prefettizio per Ischia e Lacco Ameno

La Suprema Corte di Cassazione ha fatto giustizia per un cittadino che era stato beccato a superare il limite di velocità. Una vittoria, destinata a fare giurisprudenza che arriva dopo il no al primo grado e il no all’appello.

I giudici supremi hanno osservato che “l’apparecchio non è posizionato su una strada a scorrimento veloce ma su una strada con una sola carreggiata”: è questo il principio che ora è destinato a far saltare diverse installazioni in Italia

Per venire a Ischia, in breve, il decreto del Prefetto firmato il 17/02/2022, che autorizza l’installazione su strade diverse da quelle previste per legge è nullo in quanto non può derogare alle norme. Alla luce di questa sentenza, gli autovelox possono essere installati solo su strade a doppia carreggiata ed a scorrimento veloce.

Nel giornale domani in edicola un ampio speciale con il parere dell’avvocato Raffaele Bernardo che chiarisce anche altri dettagli sulla situazione isolana