AMP e il Regno della Confusione, che caos con la commissione di riserva

Gateano Di Meglio | La gestione della nostra Area Marina Protetta è un caos che non sembra trovare ordine. Ieri mattina, con un comunicato stampa del prof. Luigi Esposito abbiamo appreso che la nostra Area Marina Protetta arriva ai “Comuni e della costa Flegrea” e che, solo ieri si sia insediato l’ente di Gestione. Che confusione!

Ma leggiamolo insieme: “Area Marina Protetta Regno di Nettuno, si insedia l’Ente di Gestione. Il vicepresidente Luigi Esposito: Al lavoro per il bene dei Comuni e della costa Flegrea. Diventa realtà l’Ente di gestione dell’area marina protetta denominata “Regno di Nettuno”. La gestione è affidata ad una commissione presieduta dall’Architetto Diego Martino e costituita dal professor Luigi Esposito in rappresentanza della Regione Campania, dalla dottoressa Maria Letizia Sabarino del Mattm, dal Comandante Antonio D’Amore della Capitaneria di Porto, dalla dottoressa Tiara Di Nora dell’Ispra e dalla dottoressa Rossella Barile delle associazioni ambientaliste. Il rappresentante dei comuni rivieraschi è stato individuato nella figura del dottor Carmine Esposito. Arriva così a conclusione un lunghissimo iter cominciato addirittura 13 anni fa.”

Un comunicato che merita chiarezza immediata e rettifica. L’ente di gestione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno è il consorzio dei comuni dell’isola d’Ischia che è rientrato nelle piene funzioni tra il 2019 e il 2020 dopo un periodo di commissariamento.

Il comunicato, poi, continua con una dichiarazione ufficiale che preoccupa: “Era il 27 dicembre 2007 quando l’area fu istituita e adesso finalmente è arrivato il momento di metterla in moto attraverso l’Ente di Gestione dell’area marina protetta” commenta il professore Luigi Esposito della Federico II, nominato Vicepresidente nella Commissione di riserva dell’area marina protetta”.

Proviamo a fare chiarezza. In questi giorni, è stato reso noto la composizione della “commissione di riserva” di cui Esposito fa parte. Un organo consultivo della nostra Area Marina Protetta il cui compito è quello di “affiancare l’ente delegato nella gestione della riserva (il consorzio dei comuni), formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dall’ente stesso”.

Qualcuno dica al prof. Esposito che, nonostante tutto, l’ente di gestione della nostra Area Marina Protetta è già in funzione da tempo. Molto tempo.n

Mentre andiamo in stampa il direttore Antonino Miccio ha inoltrato un comunicato stampa di precisazione: “Egregi, in relazione al comunicato in oggetto ricevuto da molti di voi in data odierna in cui impropriamente si parla di “insediamento dell’Ente di Gestione” dell’AMP Regno di Nettuno con la presente si rendono i nostri doverosi chiarimenti. Premesso che – la Commissione di Riserva è un Organo Consultivo della AMP previsto dal Decreto Istitutivo della stessa del 27 dicembre 2007, come prescritto all’Art.9, che doveva essere nominato entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale ma, durante la gestione della AMP dal 2008 al 2015, non è stata istituita; – l’AMP è stata gestita provvisoriamente dalla Capitaneria di Porto di Napoli in forza di Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 74 del 10.04.2015; – con D.M. n. 195 del 14 maggio 2018 è stata istituita la Commissione di Riserva della AMP Regno di Nettuno; – la gestione della AMP è stata riattribuita dal Ministero al Consorzio di Gestione composto dai Comuni di Serrara Fontana, Barano d’Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola, Forio e Procida con Decreto del 16 ottobre 2018 (pubblicato in GU Serie Generale n.206 del 03-09-2019) e perfezionata dal passaggio di consegne tra il Direttore Marittimo della Campania ed il Presidente del CdA del 23.01.2020; – in data 28 maggio 2020 la segreteria della AMP ha provveduto a comunicare la nomina ministeriale ai membri della commissione designati, che hanno accettato l’incarico; – la Commissione di Riserva si è riunita per la prima volta in data 27 ottobre 2020; il comunicato stampa in parola, quindi, riporta correttamente la costituzione della Commissione di Riserva che affianca l’Ente Gestore ma impropriamente nel testo viene più volte fatto riferimento alla stessa attribuendole un ruolo gestionale che, da norma, è in capo al Consorzio di Gestione dei Comuni delle isole di Ischia e Procida ed ai suoi organi istituzionali: l’Assemblea dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti ed i migliori auguri di serene festività.

