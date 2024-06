A.A.A. Cercasi direttore all’ospedale di Procida: sede vacante e disponibile

Disponibile e vacante. A.A.A. cercasi direttore per il “Gaetanina Scotto di Perrotolo” tale da garantire, udite udite un pò, ” il corretto e il regolare funzionamento del vigente impianto strutturale in tutte le sue articolazioni interne. Sembra una barzelletta ma cos’ non è. Perché per converso fino ad oggi, mancando un direttore non è stato adottato un funzionamento corretto e regolare della struttura. Verrebbe da ridere se non ci fosse di mezzo la salute dei procidani. Ma procediamo con ordine. Con delibera N. 1107 del 05/06/2024 IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE a seguito dell’istruttoria effettuata dal dott. Pasquale Siciliano, Dirigente Amministrativo in servizio presso la U.O.C. G.R.U., individuata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 2131 del 21.11.2023. è stato adottato il vigente atto aziendale della A.S.L. Napoli 2 Nord, in conformità ed in applicazione, tra l’altro, delle disposizioni, prescrizioni e standard di cui al DCA n. 18/2013; che con D.G.R.C. n. 748 del 18.12.2023 il suindicato Atto Aziendale è stato approvato dalla competente Autorità Regionale della Campania.

Considerato che con nota mail agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane – il Direttore della U.O.C. Direzione Medica di Presidio del P.O. di Pozzuoli, dott.ssa Concetta Sarnataro, ha evidenziato la necessità di indire un avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico gestionale di direzione della struttura semplice “U.O.S. Stabilimento G. Scotto di Perrottolo di Procida”, quale articolazione interna della sopracitata U.O.C. Considerata, altresì, l’autorizzazione al prosieguo apposta in epigrafe alla predetta nota dal Direttore Generale. Attesa l’esigenza aziendale di implementare il sistema organizzativo, in modo da garantire il corretto e il regolare funzionamento del vigente impianto strutturale in tutte le sue articolazioni interne, è provvidenziale attivare le procedure previste dagli artt. 22 e 23 del C.C.N.L. dell’Area Sanità – triennio 2019/2021 – per il conferimento dell’incarico gestionale di Direzione della “U.O.S. Stabilimento G. Scotto di Perrottolo di Procida”, quale articolazione interna della U.O.C. Direzione Medica del Presidio del P.O. di Pozzuoli, la cui direzione risulta disponibile e vacante.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla presente selezione interna i Dirigenti Medici nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, assegnati a tempo indeterminato presso la U.O.C. Direzione Medica di Presidio del P.O. di Pozzuoli della A.S.L. Napoli 2 Nord, in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 comma 1, par. I, lett. c), del C.C.N.L.dell’Area Sanità – triennio 2019/2021- e di seguito indicati:

 Aver maturato almeno cinque anni di servizio alla data di scadenza del presente avviso di selezione interna;

 Aver superato con esito positivo la verifica del Collegio Tecnico.

Il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui sopra deve essere documentato, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., a pena di esclusione dalla procedura di selezione interna de qua.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva interna deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. La sottoscrizione non necessita di autentica.