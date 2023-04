46 milioni di euro per l’avvio della “Ricostruzione pubblica” a Casamicciola

Giuseppe Mazzella * | Casamicciola, comincia la “ricostruzione pubblica”. lo ha annunciato il commissario di governo, Giovanni legnini, nel corso di una conferenza stampa. 46 milioni di euro per ricostruire scuole e municipio a casamicciola, il comune più colpito dal terremoto del 21 agosto 2017 e dalla frana del 26 novembre 2022. É un inizio. Ma finalmente si comincia. E c’è una logica di coesione economica e sociale dell’isola di Ischia.

Altri 50 milioni a Lacco Ameno e Forio: il Museo di Santa Restituita è la strada litorale sul mare Forio-Citara sono strutture decisive per “legge geografica” ed economica. Occorrono altri 200 milioni almeno per la sola Casamicciola. Bisogna fare il piano urbanistico ed il piano di rilancio economico.

Ci sono i progetti da fare per il PNRR e la centralità è il recupero delle macerie del complesso Pio Monte della Misericordia. Ci sono le scelte fondamentali per il parco scientifico ed il parco del monte Epomeo. Ma si comincia e l’importante è partire. Il commissario legnini sta facendo quanto può. Naturalmente il 14 è 15 maggio casamicciola si deve dare una amministrazione capace di rimettere in moto il Paese. Deve crescere la società civile. Ce la possiamo fare.

*direttore de il continente