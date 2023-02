22 punti per Piazza Bagni, Casamicciola VIVA ha elencato gli interventi urgenti

Nel corso dell’incontro con il commissario Calcaterra, il presidente del comitato Casamicciola VIVA Vincenzo Castagna ha consegnato una nota che contiene un elenco di interventi per Piazza Bagni e zone limitrofe che potrebbero essere realizzati in maniera rapida da Amca e Comune. La dr.ssa Calcaterra ha apprezzato il lavoro di sintesi del comitato e inoltrato la nota, che ha lo scopo di fungere anche da road map affinché Amca e Comune possano procedere celermente negli interventi urgenti.

Ecco di seguito il documento indirizzato al commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e alla Calcaterra. «Oggetto: sopralluogo effettuato in data 15.02.2023. Lavori urgenti da eseguirsi per restituire decoro e dignità alla zona di Piazza Bagni e zone limitrofe in previsione della imminente stagione turistica.

Il sottoscritto Castagna Vincenzo, Presidente del Costituito Comitato Civico denominato “Casamicciola VIVA” che raggruppa le aziende di Piazza Bagni e zone limitrofe in Casamicciola Terme fortemente danneggiate, con inondazione di fango, acqua ed alberi causata dall’evento alluvionale/franoso del 26.11.2022, sulla base del sopralluogo effettuato in data odierna nella zona di Piazza Bagni e zone limitrofe, compresa Via Monte della Misericordia, alla presenza dello scrivente, dell’Ing. Longo Antonio, dell’Arch. Barbieri Antonio, dell’Arch. Stefanizzi e dell’Ing. Baldino, come concordato, fornisce elenco dettagliato delle criticità tuttora presenti e dei lavori urgenti ancora da farsi, a distanza di ormai 80 giorni dal tragico evento:

1) Ripristino pubblica illuminazione di Via Pio Monte della Misericordia, Piazza Bagni e zone limitrofe.

2) Ripristino rete telefonica zona di Via Pio Monte della Misericordia.

3) Ripristino di alcuni tratti dei marciapiedi di Via Pio Monte della Misericordia.

4) Pulizia caditoie su Via Pio Monte della Misericordia.

5) Ripristino delle grate dei n. 03 tombini siti in Piazza Bagni, zona Terme Belliazzi/Tabaccheria Massaro.

6) Messa in sicurezza muro di contenimento del Parcheggio di Piazza Bagni, di fronte al Dok.

7) Rimozione fango nella zona della scala di accesso al parcheggio di piazza Bagni, di fronte al Dok e successivo lavaggio a pressione.

8) Rimozione fango nella Piazzetta Nizzola e successivo lavaggio a pressione.

9) Rimozione fango sui marciapiedi di Piazza Bagni e Via Pio Monte della Misericordia e successivo lavaggio a pressione.

10) Pulizia giardini di Piazza Bagni.

11) Ripiantumazione alberi divelti nella zona di Via Pio Monte della Misericordia, Piazza Bagni e zone limitrofe.

12) Riparazione muro lato destro salita Via lasolino, ingresso da Piazza Bagni.

13) Riparazione muro zona destra all’incrocio tra Via Pio Monte della Misericordia e Corso V. Emanuele

14) Pulizia e ripristino fontana ornamentale in Piazza Bagni.

15) Ripristino di alcuni tratti dei marciapiedi di Piazza Bagni e zone limitrofe.

16) Rimozione del fango nell’area dell’ex edicola e lavaggio a pressione.

17) Rimozione del fango nelle aree private di Via Pio Monte della Misericordia, Piazza Bagni e zone limitrofe, con successivo lavaggio a pressione.

18) Rimozione rottami nelle aree private di Via Pio Monte della Misericordia, Piazza Bagni e zone limitrofe.

19) Rimozione dei pali della pubblica illuminazione, sia quelli abbattuti, che pericolanti.

20) Ripristino cassette Enel in Via Pio Monte della Misericordia.

21) Ripristino recinzioni su Via Pio Monte della Misericordia.

22) Ripristino muretti su Via Pio Monte della Misericordia».