Luigi Castaldi | All’insegna del motto ufficiale della FIDE (Fédération Internationale des Echecs = Federazione Internazionale degli Scacchi), fondata nel 1924, prende forma il XV Festival Scacchistico Internazionale “Ischia l’Isola Verde”.

Dalla prossima domenica 30 giugno e fino a domenica 7 luglio 2024 si svolgerà presso l’Hotel Terme Villa Angela a Forio l’ormai tradizionale torneo internazionale dedicato agli appassionati e curiosi del nobil giuoco.

Organizzato dall’associazione Giochi di Natale insieme con gli amici Prof. Mario Miragliuolo, Presidente dell’associazione e l’indimenticabile Giuseppe Magaldi per la prima volta nel 2009, la kermesse scacchistica è stata sospesa solo un anno a causa del Covid. Durante questi tre lustri la manifestazione sportiva ha registrato una costante partecipazione di giocatori provenienti da tutto il globo con punte di presenze di quotatissimi atleti dotati di elevato di punteggio agonistico, in gergo denominato ELO.

Questo sistema di valutazione, studiato e approfondito nel 1970, prende il nome dal suo inventore, il Professor Elo che mise a punto un nuovo criterio di formulazione del rating fondato su una base statistica e che la Fide adottò per poter gestire e classificare i suoi iscritti e quelli delle varie federazioni nazionali aderenti. Tra gli assidui partecipanti ricordiamo non solo il compianto Grande Maestro Igor Naumkin ma anche tanti campioni internazionali e nazionali tra cui la campionessa italiana Maria De Rosa. La formula di gestione del torneo adottata dall’associazione Giochi di Natale è da sempre tesa ad abbinare sport e relax prediligendo lo sviluppo di rapporti umani che accomunino, come recita il motto scacchistico, “Siamo tutti un popolo solo”. Proprio per questo, oltre al torneo principale con formula Open, ove gli atleti vengono abbinati per gli otto turni grazie al sistema svizzero che consente sfide equilibrate, sono previste numerose attività collaterali. Un ricco ventaglio di offerte, alcune gratuite, altre con modesto contributo economico, consentono ai giocatori e familiari di abbinare appunto gioco e relax . Nel dettaglio tali eventi si articolano in successione: Martedì 2 luglio: inizio ore 21:30 torneo Rapid (non federale) 8 minuti + 5 secondi a mossa – 5 turni Giovedì 4 luglio ore 9:35 – 12:50 Giro dell’isola con sosta per bagno a mare. Partenza dal porto di Forio.

Venerdì 5 luglio: ore 9:30 circa Visita alle antiche Cantine D’Ambra

Venerdì 5 luglio: ore 21:30 Presentazione del libro

“Il secolo d’oro della pittura napoletana” del Dottor Achille della Ragione Animati, dunque dallo spirito leale e combattivo, e supportati anche da un calorosissimo gruppo isolano che si confronta bi settimanalmente al tavolo di gioco presso la Scuola Media G. Scotti di Ischia, il gruppo Scacchischia, i nostri eroi del bianco e nero, ti attendono per una tua fattiva collaborazione o semplicemente per suscitare la tua curiosità domenica 30 giugno 2024 presso l’Hotel Terme Villa Angela.

ll Prof. Mario Miragliuolo, molto soddisfatto del trend evolutivo del tradizionale appuntamento, è a tua disposizione per chiarimenti e notizie sull’iscrizione o quant’altro possa essere riferito in merito e insieme all’associazione, si e ti augura di far parte di “Una gens sumus”

Altre notizie del sito www.giochidinatale,it, Facebook : Ischia Scacchi e Giochi di Natale e alla pagina

https://www.iltorrioneforio.it/it/eventi/gens-una-sumus