Vito Iacono: «Le cose da fare e quelle inutili che fa l’Amministrazione»

Vito Iacono enumera le iniziative che l’Amministrazione comunale di Forio dovrebbe adottare per dotare il paese di infrastrutture utili, anzi necessarie. Nel contempo critica progetti come quello del Palacasale e del campo sportivo avviati dalla maggioranza di Stani Verde, troppo onerosi e che “non colgono nel segno”.

Il consigliere comunale di opposizione fa un elenco delle opere che secondo lui dovrebbero essere realizzate prioritariamente: «1) La realizzazione di una struttura polifunzionale in un’area limitrofa alla scuola media a Monticchio (il progetto è già del Comune di Forio); 2) l’acquisizione di tutta l’area di proprietà della chiesa in località Monticchio per creare un collegamento tra la Scuola elementare (via Giovanni Castellaccio) e la Scuola media a Monticchio, aree parcheggio anche interrate ed aree attrezzate; 3) la realizzazione di una “bretella” di collegamento tra il Rione Umberto I ed il Casale; 4) realizzare una piccola palestra nell’area retrostante il Palazzetto dello sport (lato montagna) a costi bassissimi».

A fronte di ciò, invece, «Spendere 3 milioni di euro per ampliare il Palazzetto dello sport ed un altro milione di euro per la tribuna coperta al campo sportivo “Salvatore Calise”, senza una visione complessiva di quell’area e del paese è uno spreco anche alla luce della limitata viabilità e delle inesistenti aree di parcheggio anche per la scellerata scelta di lasciare il fango in quell’area». Non poteva mancare la polemica sulla ubicazione del fango…

Infine Vito Iacono richiama gli interventi da realizzare nella frazione, di cui a tutt’oggi non vede traccia: «Intanto aspettiamo ancora per la bonifica e la copertura del campo all’aperto a Panza da un anno senza una palestra!».