Villa Mercede, flashmob di protesta a Casamicciola

Torna la protesta degli operatori di Villa Mercede, la RSA dell’ASL Napoli 2 Nord che, da tempo, è al centro di una pessima gestione aziendale e del più grave focolaio di covid sull’isola d’Ischia con diversi morti.

Senza stipendio, senza un futuro certo tra nuovi e vecchi affidatari e con un’azienda sanitaria che continua non garantire un buon livello di rapporto lavorativo, gli operatori sono costretti a scioperare, ancora. A scendere in piazza per rivendicare i propri diritti che, ahinoi, vengono continuamente calpestati da chi pensa che la sanità sia un’occasione per pochi più che un servizio per molti.